É possível parar de fumar depois dos 60? Veja os benefícios para idosos

Nesta sexta-feira (29/8) é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, data criada para conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo e incentivar a cessação do hábito de fumar. A data reforça uma mensagem importante: parar de fumar mesmo após os 60 anos pode trazer grandes benefícios para a saúde e a qualidade de vida dos idosos.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, sendo mais de 7 milhões por uso direto do cigarro. A longo prazo, os efeitos do tabagismo se tornam ainda mais graves em pessoas idosas.

Quais os riscos para idosos fumantes?

Idosos que fumam, especialmente aqueles que começaram ainda na juventude, estão entre os mais vulneráveis aos efeitos do cigarro. O tabagismo contínuo está associado a:

Redução da expectativa de vida (perda média entre 8 e 10 anos);

Maior risco de mortalidade precoce;

Declínio da capacidade funcional;

Dores musculoesqueléticas e pior mobilidade;

Sintomas de depressão e ansiedade.

Além disso, o cigarro contribui para o agravamento de doenças já comuns na terceira idade, como:

Hipertensão arterial;

Osteoporose;

Diabetes tipo 2;

Doença do refluxo gastroesofágico;

Arritmias cardíacas;

Apneia do sono;

Demência.

Fumar após os 60 ainda faz mal, mesmo em menor intensidade

Embora pessoas que começam a fumar após os 60 anos geralmente tenham uma menor carga tabágica, isso não significa que os riscos sejam baixos. Pelo contrário: com a reserva fisiológica reduzida e maior prevalência de comorbidades, o corpo do idoso responde de forma mais vulnerável ao tabaco.

Doenças cardiovasculares como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC) são mais frequentes em idosos fumantes, e o risco aumenta com o tempo de uso contínuo.

Parar de fumar depois dos 60 anos ainda vale a pena?

Sim. Parar de fumar sempre traz benefícios, independentemente da idade em que isso ocorre. Estudos apontam que a cessação do tabagismo após os 60 anos pode proporcionar:

Redução do risco de doenças cardíacas e pulmonares;

Melhora da capacidade respiratória e funcional;

Ganhos na autoavaliação da saúde;

Redução de níveis de glicemia e colesterol;

Melhor resposta a tratamentos de doenças crônicas.

Mesmo em idosos acima dos 75 anos, a interrupção do hábito pode acrescentar anos de vida e mais qualidade ao envelhecimento.