Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia Nacional de Combate ao Fumo: veja dicas de como abandonar o uso do cigarro

Em Belém, funciona o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante, da Sespa, que oferece tratamento gratuito para quem quer abandonar o uso do cigarro

Dilson Pimentel
fonte

O adesivo também é usado no tratamento para quem quer parar de fumar (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado nesta sexta-feira (29). A data foi criada em 1986 pela Lei nº 7.488, com o objetivo de conscientizar a população sobre os males do tabaco e incentivar a mobilização contra o tabagismo. A iniciativa busca alertar sobre os danos à saúde, à economia e ao meio ambiente provocados pelo uso do fumo, além de estimular a adesão a programas de tratamento e apoio para quem deseja abandonar o vício.

Em Belém, funciona o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Craft), serviço da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) que oferece tratamento gratuito. No local, o atendimento pode ser feito tanto por encaminhamento médico quanto por demanda espontânea. Em 21 anos de atividade, o Craft já atendeu mais de 6,5 mil pessoas e registra a média de 30 pacientes procurando atendimento a cada mês.

No centro, o tratamento inicia com os exames que vão identificar a trajetória tabagística do paciente e prossegue com a admissão da pessoa em um grupo com outros fumantes para o início do tratamento, que consiste na abordagem cognitiva comportamental. Entre os materiais usados no centro está uma boneca, que faz uma simulação de como é a passagem da fumaça pelo pulmão. Existe um filtro no meio dessa parte transparente que retém todas as impurezas do cigarro. Como parte do tratamento também é aplicado um adesivo no corpo da pessoa.O adesivo libera a substância gradualmente através da pele, aliviando a abstinência, mas seu uso deve ser orientado por um médico.

image A psicóloga do Craft, Adriene Robert, explica como funciona o serviço: “O nosso funcionamento é porta aberta, é demanda espontânea" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Psicóloga do Craft, Adriene Robert explica como funciona o serviço: “O nosso funcionamento é porta aberta, é demanda espontânea, tanto por encaminhamento de alguns médicos ou outros profissionais, quanto daqueles que procuram de forma espontânea. No primeiro momento, eles são acolhidos, recebem orientações sobre como ocorre o tratamento e fazem a inscrição”, disse. “Em seguida, passam por uma avaliação clínica, na qual verificamos o histórico de saúde e eventuais comorbidades, como alcoolismo ou transtornos psiquiátricos. Depois disso, avaliamos se o paciente tem perfil para o grupo ou para atendimento individual, mas a base do nosso trabalho é o grupo terapêutico”, afirmou.

VEJA MAIS:

image Como parar de fumar? Veja 21 dicas para colocar em prática
Confira algumas dicas que você pode aplicar no seu cotidiano e se livrar do cigarro de uma vez por todas

image Belém oferece atendimento gratuito para quem deseja parar de fumar
O Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Cratf) funciona na URE Presidente Vargas, bairro da Campina, das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira

image Por unanimidade, Anvisa mantém proibição do cigarro eletrônico
Diretores da agência analisaram o Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que trouxe dados reunidos pela equipe técnica da Anvisa sobre o uso desse tipo de cigarros

Segundo Adriene Robert, o método adotado é a terapia cognitivo-comportamental (TCC), realizada em quatro encontros semanais, que funcionam como espaço terapêutico e também de orientação. Os temas abordados incluem estratégias de controle da compulsão, redução do consumo e diferentes formas de cessação do cigarro, seja de maneira brusca ou gradual.

Após essa etapa, quem consegue parar de fumar é direcionado para o grupo de manutenção, que acompanha os pacientes de forma contínua, inicialmente a cada 15 dias e, posteriormente, com intervalos mensais, semestrais e anuais. “Não existe alta para o tabagismo. Ele é uma doença, uma dependência, e o monitoramento deve ser feito por toda a vida”, destacou a psicóloga.

image José Cristovam começou a fumar ainda na juventude: “Já estava me prejudicando demais, com canseira, dificuldade para respirar e até para dormir. Tomei a decisão de lutar para parar de fumar" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

“Canseira e dificuldade para respirar”, relata aposentado

O aposentado José Cristovam de Souza Barreira, de 69 anos, começou a fumar ainda na juventude, aos 17 anos. Procurou atendimento no centro ao perceber os impactos do vício na saúde: “Já estava me prejudicando demais, com canseira, dificuldade para respirar e até para dormir. Tomei a decisão de lutar para parar de fumar. Não é fácil, porque o cigarro vira um companheiro em todos os momentos, mas é um inimigo. Com a ajuda das doutoras (do Craft), eu vou conseguir”, afirmou.

Outro paciente em tratamento é o pedreiro Edvaldo Modesto, de 64 anos, que também começou a fumar aos 17, por influência de amigos: “A gente só percebe os males depois, com exames e os sintomas. Senti falta de apetite, dificuldades para dormir e problemas respiratórios. Comecei o tratamento há pouco tempo, já estou há oito dias sem acender um cigarro e percebo melhoras. Passei a sentir mais o sabor dos alimentos e a dormir melhor. A meta é parar de fumar de vez, nunca mais”, afirmou.

image A dentista Isabelle Alves, técnica do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Craft), alerta para os graves riscos do uso dos cigarros eletrônicos (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Especialista alerta para riscos do cigarro eletrônico, especialmente entre jovens

Os cigarros eletrônicos, apesar de proibidos no Brasil, continuam sendo consumidos, sobretudo entre os mais jovens, que são alvo direto da indústria tabagista. A dentista Isabelle Alves, técnica do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Craft), alerta para os graves riscos do uso desses dispositivos.

Segundo ela, os cigarros eletrônicos não são regulamentados e apresentam altas concentrações de nicotina, além de outros componentes nocivos. “Os jovens são praticamente o público-alvo da indústria tabagista, que utiliza aditivos, aromas e sabores para mascarar o cheiro e tornar o produto mais atraente. Muitos acreditam que os eletrônicos são menos prejudiciais, mas, na verdade, eles são muito nocivos”, disse.

Isabelle explicou que os efeitos nocivos surgem mais rapidamente do que no cigarro tradicional. “Um dispositivo pode equivaler a 100 cigarros - cerca de cinco carteiras - em apenas três horas de uso. Enquanto o cigarro comum pode levar 15 a 20 anos para causar doenças graves, os eletrônicos já provocam inflamações sérias nos pulmões em menos de um ano de uso”, afirmou.

O tratamento para quem deseja parar de usar cigarros eletrônicos é diferenciado. Além do acompanhamento em grupo e do apoio psicológico, é necessário um plano medicamentoso, acordado com a equipe médica, para reduzir gradualmente o consumo. “Muitos relatam que já acordam utilizando o dispositivo. Por isso, precisamos de um processo escalonado, associado a terapias de apoio, para que consigam vencer a dependência”, explicou a dentista.

Dicas para o abandono do tabaco:

Buscar por apoio profissional, orientação médica e ingresse em programas de cessação do tabagismo, que oferecem suporte especializado e estratégias eficazes para deixar o cigarro

Identificar e evitar gatilhos, e reconhecer os momentos, atividades ou emoções que costumam desencadear o desejo de fumar e encontrar alternativas para lidar com essas situações.

Manter-se ativo. A prática regular de exercícios físicos ajuda a reduzir a vontade de fumar, mas também entra como outra alternativa de prazer, melhora o humor e promove o bem-estar geral.

Adotar uma alimentação saudável, priorize alimentos ricos em nutrientes, de baixa calorias, evitando o consumo de alimentos ultra processados e ricos em açúcares e gorduras saturadas.

Encontrar suporte social, compartilhar programas com amigos, familiares ou grupos de apoio, encontrando conforto e motivação na companhia de pessoas que compreendem seus desafios.

Serviço:

Para ter acesso ao Craft, basta procurar o centro ao lado da URE da Presidente Vargas, em Belém, na avenida Presidente Vargas, n.º 513, entre as travessas Aristides Lobo e Osvaldo Cruz. Atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h.

Fonte: Sespa

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia nacional de combate ao fumo

centro de referência em abordagem e tratamento do fumante
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

MAIS LIDAS EM BELÉM

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

'Agora Paraense'

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

27.08.25 19h07

Belém

Segurança revista 'espírito' em empresa de Outeiro e pede demissão; entenda

Caso aconteceu em portaria de empresa no distrito de Belém; câmeras não registraram a pessoa abordada pelo vigilante

28.08.25 16h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda