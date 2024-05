Como parar de fumar? Veja 21 dicas para colocar em prática

O cigarro é um item que acarreta graves consequências ao corpo, tanto para quem fuma quanto para quem inala a fumaça indiretamente (fumante passivo) de fumantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência do tabaco. Mais de 7 milhões desses óbitos são resultados do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 1,2 milhão são resultados de não-fumantes expostos à fumaça do item.

O Dia Mundial sem Tabaco é comemorado em 31 de maio. Instituída pelos Estados membros da OMS, essa campanha visa destacar a epidemia do tabagismo e suas consequências fatais, informando o público sobre os riscos associados ao consumo de tabaco, as táticas da indústria tabagista e as medidas da Organização Mundial da Saúde para controlar o tabagismo.

Para você que deseja se livrar do uso de cigarro, confira algumas dicas, do portal Drauzio Varella, que você pode implementar no seu cotidiano se livrar do cigarro de uma vez por todas

1 - Atrase o máximo possível o horário do primeiro cigarro do dia

Para quem tem costume de fumar todos os dias, o primeiro cigarro pode ser aceso logo ao acordar. Assim, quanto mais cedo você fumar, maior a quantidade de cigarros ao longo do dia. Por isso, a dica é não pegar o maço assim que despertar. Faça suas obrigações, tome um café, um banho, arrume a casa, etc. Se você já faz isso, atrase o cigarro inicial em 1 a 2 horas. Por exemplo: se sempre começa às 8h, estabeleça a meta de fumar somente às 10h ou após esse horário.

2 - Coloque o maço de cigarro o mais distante de você

Quando de fácil acesso, maior a probabilidade de você fumar. Por isso, não deixe o maço de cigarro no bolso ou na bolsa, já que ele está atrelado ao alívio da ansiedade, do estresse e da própria crise de abstinência do tabaco.

Então, deixe-o mais distante possível. Ao ter que ir comprar um maço ou buscá-lo em outro lugar, questione-se se vale a pena mesmo acender aquele cigarro.

3 - Evite os momentos que você associa ao cigarro

Café da tarde, festas, ou momento estressante após o trabalho são momentos convenientes para acender um cigarro. Para evitá-lo, troque esses momentos por outras atividades, como passear em locais em que é proibido fumar. Deixe de lado aquela saída para um bar ou balada com os amigos, pelo menos nos momentos mais críticos em que estiver tentando largar de vez o cigarro.

4 - Beba bastante água

Sempre deixe uma garrafa de água perto de você para tomar uns goles assim que surgir a vontade de fumar. Caso prefira, beba um copo inteiro. Há relatos de que beber água alivia o desejo de fumar, ajudando no processo de eliminação do uso do tabaco.

5 - Engane a vontade de fumar

Enganar a vontade de fumar é uma das táticas para quem deseja largar o tabaco. Muita gente diz que comer algo ajuda a interromper o uso do cigarro, mas é preciso se atentar ao tipo de alimento que está sendo consumido. Chocolate ou amendoim, por exemplo, vão te fazer ganhar peso.

Em vez disso, misture água e sal em um recipiente, corte palitinhos ou cubinhos de cenoura, pepino, erva-doce ou o que for do seu agrado, e coma quando sentir bater a vontade de fumar.

6 - Se exercite

É comprovado cientificamente que o fôlego melhora e corpo fica mais disposto quando a pessoa para de fumar. Aproveite esses benefícios e comece a fazer exercícios físicos. Isso vai deixá-lo mais animado, jovial e forte. É um incentivo a mais para deixar o cigarro para trás. Além de que você se manterá ocupado, sem tempo para acender um cigarro.

7 - Faça algo novo nos momentos habituais de fumar

Fumar é, antes de tudo, um hábito. Se você repete a mesma rotina diariamente e sabe que vai acender um cigarro em determinado horário, experimente introduzir algo novo nesse momento do seu cotidiano. Encontre um hobby, estude algo que sempre teve vontade de aprender ou visite lugares onde fumar é proibido.

8 - Estabeleça a meta de guardar o dinheiro do cigarro

Já pensou no quanto você já gastou semanalmente com maços de cigarros? E mensalmente? Anualmente, então, deve ser maior o número. Agora que você está decidido a parar de fumar, vá guardando o dinheiro em que você gastaria em algumas unidades ou maços de cigarro e gaste em outras coisas. Pode ser uma roupa nova, uma viagem, um jantar diferente ou o que mais você preferir.

9 - Preste atenção aos pontos positivos de parar de fumar

O uso do cigarro traz diversas consequências negativas ao corpo humano. A insuficiência respiratória em atividades simples, como subir escadas ou correr alguns metros, é uma delas.

Se você parar de fumar logo esse efeito deixará de existir. Esse é apenas um dos bons resultados. Tenha isso como inspiração para se manter cada vez mais longe do cigarro. Após um, dois ou seis meses que você largou o cigarro, compare seu desempenho físico ao subir escadas e correr alguns metros. Perceberá como estará bem melhor.

10 - Lembre dos aspectos negativos de fumar

O cigarro traz diversos aspectos negativos: mau hálito, aspecto doentio, cheiro impregnado nas roupas, pouco fôlego, etc. Liste todos esses prejuízos internos e externos que o cigarro lhe traz e lembre-se deles quando bater a vontade de fumar. Assim, você se livrará do vício no tabaco.

11 - Fique longe do ambiente de pessoas fumantes

Se possível, não fique em ambientes que tenha outras pessoas fumantes. Se você mora com alguém que fuma, peça para que ela fume em áreas afastadas ou fora de casa. Além de parar de fumar, você deve evitar respirar a fumaça de outros fumantes.

12 - Tenha determinação para abandonar o cigarro

Durante as crises de abstinência, espante os pensamentos que dizem que você é fraco(a) ou incapaz de parar de fumar. Não acredite nisso. Se enfrentar com coragem, qualquer pessoa pode se livrar da dependência.

Nos momentos de crise de abstinência, afaste os pensamentos que sugerem que você é fraco ou incapaz de superar o tabagismo. Não se deixe convencer por essas ideias. Com determinação, todos podem vencer a dependência.

13 - Se livre de tudo que facilite o uso de cigarro

Cinzeiros, isqueiros ou pacotes de cigarro velhos no lixo, jogue tudo isso fora. Faça uma limpeza geral dentro de casa, no carro, ambiente de trabalho e qualquer lugar que você frequente. Assim, ficará mais fácil evitar os estímulos para fumar.

14 - Procure ajuda médica e troque experiências com ex-fumantes

Querer parar de fumar não é uma tarefa fácil. Por isso, procure ajuda com profissionais, eles saberão te auxiliar em todo o processo. Há psicólogos e psiquiatras especializados em ajudar pacientes que estão abandonando o cigarro. Muitos empregam métodos como psicoterapia ou até medicamentos para facilitar a adaptação do organismo à falta de nicotina.

Nestas situações, é útil conversar com ex-fumantes e indivíduos que já passaram pelo mesmo processo. Compartilhe suas dificuldades e aproveite as dicas que eles têm para oferecer.

15 - Quando surgir a vontade de fumar, busque outras distrações

Sabe aquela ânsia de fumar que parece te dominar? Quando ela aparecer, procure se distrair. Saia de casa, dê uma caminhada pelo bairro ou vá para um ambiente onde fumar não é permitido. Resista a acender um cigarro de qualquer maneira. Mantenha-se atento e disciplinado, você perceberá que fica mais fácil com o tempo.

16 - Limite os locais onde você fuma

Estabeleça regras para si mesmo. Se tem o hábito de fumar ao chegar em casa, proíba-se de fazê-lo lá dentro. Se fumar no carro é um problema, evite isso enquanto estiver dirigindo. Gradualmente, reduza os espaços onde permite o cigarro.

17 - Escove os dentes após as refeições

Após as refeições é um momento desafiador para quem está deixando de fumar. Após aquele café, a vontade de fumar pode surgir. Nesses momentos, escovar os dentes, preferencialmente com enxaguante bucal, e ocupar-se com alguma atividade é uma boa estratégia. Evite voltar para a mesa de refeições a todo custo.

18 - Seja paciente

O primeiro mês sem cigarro é o mais desafiador. A vontade de fumar pode parecer avassaladora. Porém, gradualmente, essa vontade diminui em intensidade e duração.

Quando essa vontade desaparecer completamente? Infelizmente, não há estudos definitivos sobre isso. No entanto, o Dr. Drauzio compartilha sua experiência pessoal:

"Eu parei de fumar há 43 anos e, ocasionalmente, ainda sinto uma pequena vontade. Não que eu vá fumar, mas a memória do cigarro vem à mente. Embora tenha deixado de ser um usuário, a dependência ainda persiste. O importante é não ceder a essa dependência", afirma.

19 - Lembre-se de que crises de abstinência são temporárias

As crises de abstinência podem deixá-lo(a) nervoso(a) e irritado(a). Para lidar com isso, é importante reconhecer que o mau-humor é uma consequência da falta de cigarro e enfrentar essa fase para se livrar da dependência.

Em vez de descontar o nervosismo nas pessoas ao seu redor, dedique-se a atividades prazerosas, como ir ao cinema, assistir a uma série ou praticar exercícios físicos.

20 - Estabeleça um dia para começar a parar de fumar de uma vez por todas

Se você seguiu todas as dicas até aqui, é hora de definir uma data para parar de fumar. Quanto mais você adiar isso, maior será o risco de desistir e ter uma recaída. Escolha um dia e não coloque mais um cigarro na boca. No início pode ser difícil, mas o processo se tornará mais fácil dia após dia.

21 - Se não conseguir na primeira tentativa, não desista, tente novamente

Mesmo que, após todos esses esforços, você não consiga parar de fumar, não desanime. O fracasso não está em tentar e não conseguir, mas em não tentar. Reinicie o processo com determinação. Persista. Você conseguirá se livrar do cigarro de uma vez por todas.

