Prodepa completa 70 anos e reafirma compromisso de inclusão digital no Pará

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) completou 70 anos de fundação em setembro. E para comemorar a data, realizou uma celebração, na noite da última terça-feira (21), no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, onde foram relembradas e festejadas a trajetória da empresa, marcada por inovação e contribuições para o desenvolvimento tecnológico e inclusão digital no Pará.

Um vídeo especial em comemoração dos 70 anos foi exibido, contendo depoimentos emocionantes de colaboradores e contando um pouco da história da empresa responsável pela tecnologia de informação no Estado. O vídeo comemorativo não apenas celebrou um aniversário, mas também reforçou o compromisso da empresa com a inovação e o compromisso com sustentabilidade na área da tecnologia.

Participaram como convidados do evento o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Alex Pinheiro Centeno, presidente da Comissão de Informática do TJ-PA; o desembargador do TRT8 e coordenador do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do tribunal, Francisco Sérgio Silva Costa; o Delegado Geral Walter Resende e o Ouvidor Geral do Estado, André Bassalo.

Após a cerimônia um jantar especial foi servido um jantar, acompanhado de show de música e dança que proporcionou momentos de descontração e celebração para todos os colaboradores e convidados.