Consumidor deve atentar para links e mensagens fraudulentas na Black Friday, orienta Prodepa

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) divulgou informações, nesta quarta-feira (23), sobre os cuidados necessários com links e mensagens fraudulentas, enviadas por e-mail, sms, whatsApp, entre outros aplicativos de mensagens, nesta época de Black Friday. O evento de origem norte-americana entrou para o calendário comercial no Brasil. A data cai sempre na última sexta-feira de novembro, próximo dia 25, e movimenta as compras em lojas físicas e virtuais. Com informações da Prodepa.

A Prodepa destaca que desde o ano de 2020, com a pandemia da covid-19, as vendas online cresceram bastante no Brasil. "O principal risco para quem faz compras on-line são as mensagens enviadas por e-mail, SMS, WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens, que sugerem a compra de algum produto ou serviço com descontos muito acima do mercado, e que levam o comprador a clicar em algum link malicioso", enfatiza a Prodepa.

VEJA MAIS

Gerente de Segurança Digital da Prodepa, Fagner Nascimento assinala que o consumidor pode ser levado a um site ou formulário fraudulento, que vai induzi-lo a fornecer dados bancários e pessoais para efetuar aquela compra.

Vulnerável a invasões

"Toda mensagem que induz a um click deve ser bem examinada para não levar a fraudes, que ocorrem com muita frequência com navegadores de internet que estão desatualizados e, portanto, com maior vulnerabilidade a invasões", ressaltou Fagner Nascimento.

O gerente Fagner Nascimento aponta que links fraudulentos podem sequestrar dados, invadir dados sigilosos e realizar pagamentos falsos, destinados a outros recebedores.

"A primeira coisa que se deve fazer quando for vítima desses crimes é acionar a polícia e fazer um Boletim de Ocorrência (BO), para que a situação fique registrada. Em seguida, é preciso bloquear cartões de crédito e débito, carteiras virtuais e demais serviços financeiros que podem estar expostos. Assim, você evita, por exemplo, ter seu cartão clonado", orienta Nascimento.

Troca de senhas de email e redes sociais

Ele afirmou que também é fundamental informar às instituições financeiras para que elas também fiquem atentas a movimentações estranhas em contas. É importante, ainda, trocar as senhas, tanto de e-mail, redes sociais, contas bancárias ou de qualquer outro site ou serviço, e até mesmo senhas de streaming ou de transporte de aplicativo.

O gerente da Prodepa, Fagner Nascimento, também enfatiza que, para se prevenir, é necessário utilizar um computador seguro, e ter cuidado com computadores cuja procedência não é conhecida. Também deve-se manter o sistema operacional atualizado, com o software de antivírus instalado e licença ativa em funcionamento.

"Não é seguro iniciar compras a partir dos links recebidos por e-mail ou por mensagens instantâneas. O correto é ir diretamente ao site da loja virtual e efetuar a compra a partir de lá. A maioria dos bancos já permite criar um cartão virtual temporário apenas para aquela compra. Esses cuidados evitam danos e prejuízos aos consumidores", ensinou o representante da Prodepa.