Black Friday: Lojas do Polo Joalheiro oferecem descontos especiais até domingo

As joias das lojas coletivas do Programa Polo Joalheiro estarão com descontos especiais ao longo desta semana, em alusão à Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira (25). As promoções no Espaço São José Liberto começam a partir desta terça-feira (22) e seguem até domingo (27).

Participam da programação as lojas Una e do Círio (peças específicas das coleções Joias de Nazaré), além das marcas Danatureza, Amorimendes, Brilho da Mata, HB DESIGN e Rhama, que também estarão com descontos especiais.

Durante a programação, consumidores podem comprar anéis, correntes, brincos, pingentes, ouro ou prata, por preços menores. Além das joias, será possível comprar roupas com desconto no Espaço Moda, que também participa da programação.

A semana Black Friday do São José Liberto se estende também para o Espaço Gourmet Beijo de Moça.

O Espaço São José Liberto funciona de terça a sábado, de 10h às 18h, e no domingo de 10h às 14h.