Black Friday 2022: confira qual o melhor horário para comprar na internet

Quem nunca entrou em sites de passagens aéreas durante as madrugadas para tentar comprar trechos de viagens mais baratos? Para os amantes da Black Friday, a prática de acessar os e-commerces após às 0h é feita há vários anos, mas segundo pesquisas, para 2022, a lógica mudou um pouco e foi antecipada. Saiba qual o melhor horário para comprar na Black Friday deste ano.

A Promobit, plataforma e rede social especializada em promoções, indica que a partir das 18h da próxima quinta-feira (25), muitas grandes ofertas já estarão ativas e esse seria o momento ideal para sair em busca dos descontos. "Embora tradicionalmente as promoções ocorram a partir de sexta-feira e terminem na segunda-feira seguinte, o fenômeno do “Black November”, em que o mês inteiro tem grandes ofertas, já é uma realidade", diz Fabio Carneiro, CEO do Promobit, em entrevista à CNN.

“Antecipar ofertas mais agressivas é uma estratégia usada por muitos varejistas para garantir a venda em um momento com menos concorrência. Consideramos como Black Friday o período que vai de quinta-feira a partir das 19h até o fim de segunda-feira”, comentou Fabio Carneiro.

Que horas comprar mais barato na Black Friday?

Smartphones e tablets

Um dos itens mais procurados, de acordo com pesquisa do Google, os celulares podem ser encontrados entre 23h de quinta-feira (24/11) até 2h da sexta-feira (25/11). Depois, costumam reaparecer com bons preços às 13h da sexta e depois de 22h e 23h.

Roupas masculinas e femininas

De acordo com dados de outras Blacks ao longo dos anos, quem deseja comprar roupas femininas, deve entrar nos sites especializados entre 21h e 22h de quinta-feira (24). Já para o vestuário masculino 11h de quinta (24 e 0h de sexta-feira (25). Outra opção é entrar, nesses mesmos horários, no dia seguinte.

Eletrodomésticos

Na sexta-feira (25/11) um bom horário para dar aquela garimpada nos sites é ao meio dia, e depois entre 20h e 23h.

TVs, caixas de som, fones de ouvido

Nessa categoria, os produtos costumam aparecer com preços mais baixos na virada de quinta para sexta, a partir das 22h. Depois disso, na sexta-feira às 10h e mais tarde, entre 20h e 23h.

Informática

Os fãs de PCs e notebooks costumam fazer a festa entre 19h da quinta-feira e Às 2h da sexta-feira. Se tiver dormido, os preços voltam a ficar bons entre 19h e 21h da sexta-feira (25).

Como comprar com a ajuda do Google Shopping

Outra dica para quem está na dúvida se determinado produto está bom de preço, é fazer uma lista dos itens que você deseja comprar na Black Friday deste ano e colocá-los em sua lista personalizada no Google Shopping.