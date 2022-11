Black Friday movimenta comércio de Belém com descontos de até 70%

A poucos dias da Black Friday, celebrada nesta sexta-feira (25), o movimento era intenso na manhã desta segunda-feira (21) no centro comercial de Belém. Muitos consumidores aproveitavam as promoções antecipadas pelos lojistas, que chegavam a 70% sobre o valor dos produtos. Os empresários veem muito potencial na data neste ano e esperam um fluxo mais intenso de compradores nos próximos dias.

Em uma loja de sapatos localizada na rua João Alfredo, no comércio, os descontos chegam a 50% em todos os produtos, desde que sejam pagos à vista. Essa promoção de Black Friday começou ontem e vai continuar até sábado, e a gerente do estabelecimento, Lidiane Pena, afirma que o movimento já está bem mais intenso que o normal. "A expectativa é atrair bastante clientes para a loja, e as vendas devem ser bem melhores nesse ano do que no ano passado. Tivemos a mesma promoção em 2021, mas por causa da pandemia o movimento foi mais fraco. Acredito que agora melhore bastante", adianta.

Os dias oficiais de descontos são a sexta-feira (25) e o sábado (26). A gerente diz que o público principal da loja é o feminino e que os produtos que mais devem ser vendidos são sandálias e sapatos para mulheres e crianças - já os itens masculinos devem ter menos destaque ao longo da semana. "Nós vendemos de tudo um pouco", diz Lidiane. O valor médio gasto por cada cliente que chega ao caixa fica acima de R$ 100, segundo ela.

Gerente de outra loja na mesma rua do comércio, do setor de confecções, Stefane Santos diz que o fluxo deve ser 30% maior nesta semana, na comparação com o mesmo período do ano passado. As promoções da Black Friday começaram na sexta-feira passada e foram "um sucesso" no sábado. "O movimento foi até maior que o esperado. Agora, nessa semana, acho que vamos ter um fluxo excelente, porque junta a Black com a Copa do Mundo, que está sendo o forte", conta.

Logo na entrada da loja e em vários outros setores dentro do estabelecimento, as camisas da seleção brasileira de futebol ficam bem visíveis. São vendidas em vários modelos, a partir de R$ 17,99, como mostra a placa na fachada. Outros produtos que estão saindo mais são os infantis. O gasto de cada cliente, de acordo com Stefane, é bem pequeno, sendo mais ou menos o valor de uma camisa para cada comprador, mas os vendedores esperam lucrar pela quantidade de vendas.

"O cenário está difícil, mas o pessoal não deixa de comprar. O movimento mais forte deve ser na sexta da Black Friday mesmo, mas o comércio vem mudando; antes apostávamos muito no fim de semana e agora os dias de semana são mais movimentados. A segunda-feira está superando".

Ana Lúcia do Socorro, de 50 anos, estava em busca de produtos baratos para revender. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Revendedora de produtos, Ana Lúcia do Socorro, de 50 anos, estava em uma das lojas de sapatos que tinham promoções e aproveitava a data para encontrar produtos baratos e depois revender. Ela conta que não sabia que tantas lojas estavam em promoção. "Estava passando pela rua, vi e entrei, o que me atraiu foi o desconto de 50% do valor. Pretendo comprar calçados, como sandálias e tênis, e o que mais eu gostar. Vai ser para dar de presente e também revender", explica. Ana pretende retornar ao comércio nos próximos dias para comprar mais produtos.

Já a dona de casa Cassiana Cavalcante, de 42 anos, que também arrecada uma renda extra por meio da revenda de produtos, estava no centro comercial para comprar materiais e acessórios para a sua loja e se deparou com os descontos. "Não vim para procurar promoções, mas estava passando e resolvi encostar. Estou escolhendo produtos infantis porque tenho uma loja de revenda, estou procurando coisas em conta, afinal, é uma renda extra", comenta. Cassiana tem procurado itens com valores baixos em diversas lojas e tirou a manhã de ontem para isso; pretendia deixar o comércio com vários itens e ainda retornar nos próximos dias para aproveitar a Black Friday.