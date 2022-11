Consumidores aproveitam Black Friday para presentes de Natal 

De acordo com gerentes e chefes de equipes de vendas no varejo, e consumidores, em lojas de Belém, a Black Friday abre a temporada de compras natalícias. Os comerciários e clientes ouvidos foram unânimes em afirmar que a pesquisa de preço, nesta época, é comum, para levar para casa o que se quer, pois a expectativa é de aumento de preços na medida que o Natal se aproxima, dizem eles.

Com 20 anos de atuação profissional no comércio de Belém, a chefe de vendas de uma loja de produtos para viagens, Márcia Castilhos, confirmou que na medida que se aproxima a última sexta-feira de novembro, a da Black Friday, que este ano será no próximo dia 25, os consumidores ficam de olho nos descontos para antecipar as compras de Natal.

"Temos os clientes que são mais organizados e procuram vir antes pesquisar preços até por conta de muitos presentes que eles querem dar no Natal. Mas, a gente tem também os clientes que deixam para cima da hora. A procura está grande na organização de presentes e de preços", afirmou Márcia Castilhos que trabalha em uma loja de linha de malas, bolsas e acessórios para viagem.

Consumidores organizados e os das compras de última hora

Experiente, Márcia Castilhos divide os consumidores em dois grupos: os organizados que aproveitam as promoções e os que, em geral, por falta de tempo, compram mesmo na última hora das festas de final de ano. Ela até destacou inclusive que já há clientes procurando produtos para o ano letivo de 2023.

"Há pais que já estão procurando esse material (mochilas escolares infantis) para volta às aulas. Este ano esse material foi procurado o ano todo porque assim, tem aquele baby que só estuda a partir de agosto Têm os pais que não compraram no primeiro semestre e compram no segundo. A gente pode dizer que o que mais saiu, este ano, foi a linha infantil. São mochilas de rodinha, por exemplo. As mais baratas em torno de R$ 280,00, e as mais caras entre R$ 600,00 e R$ 700", informou a chefe de vendas.

Sobre as malas para adultos, as mais em conta são as de tamanho p, de 10 kg, a 367 reais, e os preços podem ir até R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00. "A gente entrou no mês de novembro com o pé direito. Estamos na expectativa do Black, temos descontos de 50% e 60% em alguns produtos", disse Castilhos sobre a Black Friday.

Black Friday aceita todos os tipos de pagamentos

A subgerente de uma loja de calçados, no shopping do bairro do Reduto, em Belém, Andreza Costa, informou que a loja começou as promoções da Black Friday, em 17 deste mês, e até esta quarta-feira (23), as promoções ficarão restritas ao cartão da própria loja. A partir do dia 23, serão aceitos todos os tipos de pagamento: cartão de crédito, débito, dinheiro e pix.

"Se a gente vai manter os preços para o Natal? Depende muito do produto, por exemplo, tem produto da Azaléia que está saindo por R$ 50, da Zaxy, de 60 reais por 40. Tem tênis da Olympikus de 190 reais por 120 reais. Estamos nos preparando para as vendas de final de ano mesmo, inclusive, com reforço de pessoal", disse a subgerente.

Rubenita Teixeira é comerciária e foi às compras na última quinta-feira (17), em um shopping do bairro do Reduto. "Eu sou uma consumidora que pesquiso", disse ela já calçando a sandália esportiva que havia acabado de comprar. "Eu vim olhar um presente de aniversário, mas vou dar uma pesquisada. Na verdade, para o Natal, também gosto de comprar pela internet", afirmou ela.

"É, se me atrai, se tiver em conta, em geral, eu levo, mas eu acho que ainda tem muita coisa que não está acessível ainda", afirmou Vanessa Pamplona, que trabalha na área administrativa de uma clínica de odontologia privada, em Belém. Ela se preparava para viajar de férias para Recife e tinha ido ao shopping, no Reduto, atrás das promoções da Black Friday.