Black Friday se aproxima e consumidores paraenses já estão ansiosos pelas compras

A Black Friday - tradicional promoção de final de novembro - se aproxima e tanto lojistas quanto consumidores paraenses estão ansiosos pela data. Os primeiros prometem promoções e descontos verdadeiros, enquanto os segundos não veem a hora de aproveitar as possibilidades, seja de modo presencial ou pela internet. O mais importante para os dois lados é garantir um preço competitivo e a qualidade do produto.

Segundo o coordenador da Câmara Setorial de Comunicação e Marketing da Associação Comercial do Pará (ACP), Igor Fonseca, a entidade acredita que haverá um grande incremento nas vendas de varejo no Pará, não apenas na Black Friday, mas, de forma geral, em toda esta reta final do ano, tanto para o Natal quanto para o Réveillon. “A gente vê, de fato, empresas e comerciantes colocando todo o estoque à disposição para queima. Às vezes, oferecendo tudo a preço de custo, com até 50% de desconto, que é para realmente eliminar aquilo que estava travado, parado, mas que tem qualidade e que tem sido buscado pelo consumidor”, explicou.

Para ele, na Black Friday e nas demais datas de festejos, a atratividade do preço será um dos destaques, principalmente para quem já começa a buscar os presentes tradicionalmente trocados no Natal. “Muitos kits e combos são realizados nesse período, porque quando se vai presentear alguém, normalmente se procura cestas de opções, combos, pela maior possibilidade de desconto e, também, a possibilidade de facilitação do crediário, por isso, a ACP tem uma grande expectativa nos comércios do varejo, do atacado e nos magazines, que vão estar aí de fato abrindo as portas em dias especiais já com filas de pessoas aguardando para aquela liquidação”, completou.

O lojista e diretor do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, Muzaffar Said, concorda com Igor. Ele espera uma grande movimentação nessa Black Friday, com promoções expressivas e atraentes. “As empresas de modo geral, tanto as grandes redes, quanto as pequenas lojas fazem de tudo pra vender porque, sem dúvida, é uma época de grande faturamento. Na verdade, é uma grande oportunidade tanto para as empresas quanto para os consumidores, porque, hoje em dia, o consumidor está muito atento, então, ele sabe quanto era o preço anteriormente e se no momento da Black Friday será vantajoso, por isso as empresas, em geral, entram com promoções verdadeiras”, pontuou.

Said lembra também que deverá haver uma grande procura pelas lojas online, pois essa é uma modalidade que já faz parte da realidade do brasileiro. “Tem havido, nesse período, um grande crescimento das vendas pela internet, então, todas as empresas já se prepararam para fazer as vendas também online, já que muita gente opta pela facilidade”, completou.

O professor de História e de Artes, Diego Oliveira, de 36 anos, é morador de Belém e já está na expectativa pela Black Friday. Ele quer adquirir alguns produtos eletrônicos, como celular, e, também, passagens aéreas mais em conta para as próximas férias. “É um período em que podemos encontrar com menor preço o produto que almejamos, sobretudo, quando se trata de mais de um, como é meu caso, e, nesta oportunidade, claro, se você se organizar, consegue adquirir com um melhor custo benefício. Eu pesquiso bastante, sigo dicas em sites seguros e, no momento certo, efetuo a compra”, ensina ele, que tem preferido as compras online.

Para Diego, a Black Friday, de fato, é uma boa oportunidade para antecipar as compras de Natal. “No Natal, tudo fica mais caro, então a Black Friday, é uma ótima oportunidade para antecipamos os presentes, porém, é importante ter cuidado, pois sabemos a quantidade de golpes que há neste período, ainda mais se tratando de compras na Internet. Vale a pena ficar de olho nos comentários de quem já fez a compra, isso pode tirar suas dúvidas a respeito da realidade do produto”, orienta.