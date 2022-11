Procon Pará fiscaliza lojas do comércio de Belém às vésperas da Black Friday

Nesta terça-feira (22), lojas de departamentos, óticas e de vestuários foram alvo de uma fiscalização feita pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor no centro comercial de Belém. O objetivo foi verificar a atuação do estabelecimento durante o período que se aproxima da Black Friday, que neste ano será realizada no dia 25 de novembro.

Na época de ofertas atraentes no comércio, o Procon Pará verificou se há aumentos de preços nos dias que antecedem o evento que buscam simular descontos. Os fiscais procuraram identificar irregularidades como descumprimento da oferta, publicidade enganosa e falta de informação clara sobre produtos expostos à venda.

De acordo com Edson Costa, fiscal do Procon Pará, o objetivo é garantir que nenhum consumidor saia lesado das compras. “A nossa fiscalização nas ruas é para fazer a verificação dos preços e condições, além de apurar eventuais denúncias. Mas lembramos que o maior fiscal é o próprio consumidor”, esclareceu.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Consumidores aproveitam Black Friday para presentes de Natal ]]

Ao todo, seis estabelecimentos comerciais foram visitados. Em nenhum deles foram encontradas irregularidades nos produtos disponíveis para a venda. Apenas uma das lojas ainda não havia identificado quais produtos estarão à disposição dos consumidores para as compras da ‘Black Friday’.

Com relação às compras feitas nas promoções da próxima sexta-feira (25), o Procon Pará alerta que o consumidor deve ficar atento, especialmente quanto aos prazos de entrega, defeitos e cobranças indevidas. Caso verifique alguma infração, é importante procurar uma unidade do Procon para registrar sua reclamação ou utilizar a plataforma online consumidor.gov.br.

Serviço

Havendo alguma irregularidade, o consumidor pode procurar a sede do Procon, na travessa Lomas Valentinas, nº1.150, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro Pedreira, em Belém. Também é possível ter a assistência nos polos de atendimento na Usipaz do Icuí, Cabanagem e Bengui. Outros postos de atendimento são os shoppings Pátio Belém e Grão Pará.

Para registrar a reclamação, o consumidor deve portar RG, CPF, comprovante de residência e documentos que comprovem a reclamação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).