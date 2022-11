Shopping promove Black Friday com descontos de até 70%

A temporada de promoções no final de novembro, conhecida como Black Friday é a oportunidade de adquirir aqueles itens que se vem desejando durante o ano todo e adiantar as compras dos presentes de Natal. Além dos sites e e-commerces, as lojas físicas também promovem ofertas neste período.

A Black Friday do Shopping Pátio Belém inicia na próxima quinta-feira, dia 24 e segue até o domingo, 27 com muitos descontos. Na sexta-feira, 25, o horário será estendido, das 9h às 23h para a comodidade, conforto e tranquilidade dos clientes durante as compras.

Na sexta-feira, 25, o Shopping funcionará em horário estendido, de 9h às 23h (Divulgação)

O shopping já realiza o evento há alguns anos com várias facilidades para os consumidores. Este ano, oferece promoções com até 70% de descontos em itens de perfumaria e maquiagem; artigos de casa, mesa e banho; eletrodomésticos; eletrônicos; vestuário feminino, masculino e infantil; acessórios e muitos outros em mais de 100 lojas.

Descontos de até 70% em diferentes itens (Divulgação)

Experimentar as peças; avaliar os produtos; fazer pesquisas e curtir o clima de natal estão entre as vantagens de aproveitar a Black Friday em lojas físicas, como o Shopping Pátio Belém.

Além das ofertas, o consumidor tem a estrutura completa com praça de alimentação, restaurantes, farmácias, caixas eletrônicos e serviços para resolver tudo em um único lugar e não perder nenhuma promoção.