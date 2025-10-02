Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataque a sinagoga em Manchester durante feriado judaico deixa quatro feridos

A polícia informou que atirou contra o suspeito, mas não revelou se ele sobreviveu

Estadão Conteúdo

Quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 2, em um atropelamento seguido de ataque com faca do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, informou a polícia. O ataque ocorreu durante o feriado judaico do Yom Kippur, o dia do perdão.

Os serviços de emergência chegaram ao local às 9h41 (5h41 de Brasília) e atenderam "quatro pessoas com ferimentos causados tanto pelo veículo como pelas facadas", informou a polícia na rede social X.

VEJA MAIS

image Atentado a sinagoga deixa pelo menos 7 mortos em Jerusalém
As vítimas foram alvejadas no Dia Memorial do Holocausto e durante o Shabat, dia dedicado ao descanso para os judeus

image Ataques contra templos religiosos deixam ao menos 9 mortos no Cáucaso russo
Homens armados invadiram igrejas e uma sinagoga na república do Daguestão

A polícia informou que atirou contra o suspeito, mas não revelou se ele sobreviveu. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, declarou à BBC que o "perigo imediato parece ter passado".

"Só consigo imaginar como as pessoas estão se sentindo ao ouvir esta notícia - o medo que isso trará", disse ele. Ele acrescentou que ficou impressionado com a rapidez da polícia e, aparentemente, atirou no suspeito sete minutos após os primeiros relatos.

'Ataque horrível'

O primeiro-ministro Keir Starmer disse em um comunicado que estava "consternado" com o ataque, acrescentando que "o fato de isso ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível".

A polícia disse que o suspeito não teve acesso à sinagoga, a Congregação Hebraica de Heaton Park, e que não pôde confirmar imediatamente o estado de saúde do homem ou das pessoas feridas.

Imagens gravadas por uma testemunha e publicadas no Facebook mostraram dois policiais armados com seus rifles apontados para o suposto agressor no chão do lado de fora da sinagoga, enquanto uma vítima gravemente ferida jazia nas proximidades.

Um dos policiais ordenou que as pessoas nos portões da sinagoga recuassem, gritando: "Ele tem uma bomba, vão embora". Momentos depois, o suspeito do ataque pareceu tentar se levantar e a polícia disparou pelo menos um tiro. O homem caiu no chão.

A comunidade judaica tem "visto um aumento nos incidentes de antissemitismo nos últimos tempos", disse o prefeito de Manchester, "e tem convivido com um estado de ansiedade ainda maior devido aos tempos em que vivemos". (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reino unido

manchester

sinagoga

ataque
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

mundo

Ataque a sinagoga em Manchester durante feriado judaico deixa quatro feridos

A polícia informou que atirou contra o suspeito, mas não revelou se ele sobreviveu

02.10.25 8h08

Ativistas dizem que marinha de Israel interceptou flotilha de ajuda para a região de Gaza

01.10.25 20h48

Macron diz que petroleiro na costa da França está ligado à "frota sombra" de petróleo da Rússia

01.10.25 20h38

G7 avalia medidas comerciais e restrições para países 'que ajudam a financiar guerra da Rússia'

01.10.25 19h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda