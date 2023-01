Atentado a sinagoga deixa pelo menos 7 mortos em Jerusalém

Um homem abriu fogo contra várias pessoas que se encontravam em uma sinagoga, em Jerusalém Oriental. O atentado terrorista aconteceu por volta das 20h30 (horário local). Um homem começou a efetuar disparos contra diversas pessoas que estavam na avenida Neve Ya’akov. Segundo a Polícia de Israel, pelo menos sete pessoas foram mortas e três ficaram feridas. Ainda segundo as autoridades, o autor do ataque foi “neutralizado" após trocar tiros com os policiais. Com informações do portal Terra.

Segundo a imprensa local, os feridos foram levados para o Centro Médico Haddasah. Duas vítimas - uma mulher de 70 anos e um homem de 20 - estão em estado crítico e um adolescente de 14 anos apresenta quadro de moderado à grave.

A equipe da polícia está no local e continua avaliando as causas e possíveis danos causados pelo atentado. “Este é um ataque sério e complexo com um grande número de vítimas. Estamos realizando varreduras na área para descartar a possibilidade de existir mais pessoas envolvidas foragidas. O terrorista foi neutralizado por um policial e um voluntário da Polícia de Israel, o que evitou um ataque maior”, disse o comissário RN Ya’akov Shabtai.

As tensões aumentaram na região desde a quinta-feira (26), quando nove palestinos - militantes e civis - foram mortos durante um ataque militar israelense em Jenin, na Cisjordânia ocupada. Em resposta, houve disparos de foguetes contra Israel a partir de Gaza, que geraram novos ataques aéreos contra o território palestino.