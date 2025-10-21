Prefeitura de Belém exonera diretor que fez tatuagem dentro do Museu Casa Francisco Bolonha

A Prefeitura de Belém exonerou o diretor de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Anderson Reis, após a divulgação de um vídeo em que o servidor aparece fazendo uma tatuagem dentro do Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, durante o horário de expediente.

Nas imagens, que circularam nas redes sociais, Anderson aparece sem camisa, sentado em uma poltrona que integra o acervo histórico do museu, um dos principais patrimônios arquitetônicos da capital paraense. O palacete, datado de 1905, é tombado como patrimônio histórico, artístico e cultural e também abriga a sede da Semcult.

A gravação foi alvo de críticas pelo uso inadequado de um espaço público para fins pessoais. Diante da repercussão, o servidor apagou as postagens de suas redes sociais.

Em nota oficial divulgada na noite desta terça-feira (21), a Prefeitura de Belém informou que o prefeito Igor Normando determinou a exoneração imediata de Anderson Reis.

“O prefeito de Belém, Igor Normando, determinou a exoneração do servidor Anderson Reis, que exercia a função de diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). A decisão foi tomada após a constatação do uso indevido das dependências e do mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha para fins pessoais. A Prefeitura de Belém repudia qualquer conduta incompatível com o serviço público. A exoneração será publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 22 de outubro”, diz o comunicado.