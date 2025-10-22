Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

Riulen Ropan
fonte

As imagens, que rapidamente alcançaram mais de 50 mil visualizações em uma rede social, capturam o momento inusitado. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Esqueça as batalhas épicas! O Homem-Aranha e o Deadpool se tornaram o assunto da semana em Belém e nas redes sociais, mas por um motivo surpreendente: uma performance apaixonada de brega em uma rua da capital paraense. O vídeo dos “super-heróis da Marvel” dançando agarradinhos viralizou, mostrando que, além de salvar o mundo, eles têm ritmo e um carinho especial pelo ritmo paraense.

As imagens, que rapidamente alcançaram mais de 50 mil visualizações em uma rede social, capturam o momento inusitado. Ao som da famosa Banda Pop Show, a dupla prova que a cultura do Pará é contagiante, transformando a rua em uma pista de dança.

A performance, que claramente tem o toque de humor e a criatividade do paraense, gerou a melhor rodada de comentários:

“O mundo precisando dos heróis, mas eles tiveram uma ocorrência em Belém”, comentou em tom de humor uma internauta. “Homem aranha: sem volta pra casa depois do baile”, brincou um segundo. Já um terceiro comentário destacou a dança paraense: “ Brega paraense sem os caqueados, não é o nosso brega”.

O que se sabe é que esses "funcionários do mês" fantasiados injetaram uma dose de alegria (e muito "bregão") nas redes, provando que a cultura pop e o brega paraense formam um casal perfeito.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

