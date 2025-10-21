Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Jovens fazem festas dentro de esgoto a céu aberto e viralizam

Os vídeos que viralizaram na internet mostram vários influenciadores dançando e fazendo festas dentro do esgoto

Riulen Ropan
fonte

O canal já recebeu apresentações musicais, com cantores, DJ´s à beira do esgoto e público reunido dentro da água poluída. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um fenômeno digital inusitado e de alto risco tem chamado a atenção das redes sociais nas últimas semanas. Um grupo de jovens e influenciadores de Recife transformou um esgoto a céu aberto da cidade em ponto de encontro e cenário de conteúdo viral, batizado de “Ratos Bar”.

O local, um canal com água suja, virou palco de festas improvisadas, vídeos de descontração e até shows de artistas locais. Jovens se reúnem, dançam dentro do esgoto, consomem bebidas e interagem como se estivessem em um evento tradicional, atraindo milhares de visualizações e seguidores.

A origem do fenômeno viral no esgoto

A ideia que deu origem ao “Ratos Bar” nasceu de forma espontânea. Moradores da região começaram a gravar e publicar vídeos despretensiosos no canal. A repercussão imediata transformou a área em um ímã para criadores de conteúdo.

O nome peculiar, “Ratos Bar”, foi dado pelo próprio grupo, que se autodenomina “os ratos”. Entre os líderes do movimento está o influenciador Danilo Silva, que soma mais de 100 mil seguidores no Instagram e se apresenta como o “dono do Ratos Bar”, organizando e divulgando os encontros em seu perfil.

O canal já recebeu apresentações musicais, com cantores, DJ´s à beira do esgoto e público reunido dentro da água poluída, demonstrando o poder das redes sociais em transformar situações improváveis em fenômenos de alcance nacional.

Alerta de saúde: Os perigos do esgoto a céu aberto

Apesar da euforia e do alto engajamento digital, o contato direto com o esgoto a céu aberto oferece graves riscos à saúde, conforme alertam especialistas. A água contaminada pode ser um vetor de diversas doenças sérias.

Entre os principais perigos estão:

  • Leptospirose: Transmitida pela urina de ratos, comum em esgotos, pode levar a quadros graves de insuficiência renal e hepática.
  • Hepatite A: Vírus que ataca o fígado, transmitido por água e alimentos contaminados por fezes.
  • Infecções Gastrointestinais: Causadas por bactérias e vírus presentes no esgoto.

Basta um pequeno corte na pele ou o contato com mucosas para que os microrganismos causem infecções graves. Os frequentadores, no entanto, parecem ignorar os avisos, tratando a exposição como uma forma de lazer e entretenimento.

Reflexo do abandono urbano e falta de saneamento

O sucesso do “Ratos Bar” em Recife também reflete a dura realidade da desigualdade urbana e a falta de saneamento básico em comunidades. A situação divide opiniões:

  • Críticos: Enxergam no fenômeno um triste retrato do abandono urbano e da ausência de espaços de lazer adequados na capital pernambucana.
  • Defensores: Veem a iniciativa como uma forma criativa e divertida de transformar um cenário de degradação em palco de entretenimento e expressão cultural.

A ascensão do “Ratos Bar” mostra como as plataformas digitais conseguem alçar à fama locais e situações que, de outra forma, seriam apenas invisíveis problemas sociais. É um exemplo claro de como a viralização pode nascer da precariedade, gerando engajamento, mas expondo os participantes a sérios perigos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)

.
