Brasil perde para Noruega no Mundial feminino de handebol e encara a Alemanha nas quartas

Após engatar uma série de cinco vitórias, a seleção brasileira conheceu o seu primeiro tropeço no Mundial feminino de handebol, que está sendo realizado em Dortmund, na Alemanha. Neste domingo, o time nacional foi derrotado pela Noruega, atual campeã olímpica, pelo placar de 33 a 14. Já classificado para as quartas de final, o Brasil enfrenta a Alemanha na próxima fase.

O time nacional, que se classificou na segunda posição do Grupo 4 da competição, enfrenta as anfitriãs nesta terça-feira, às 13h15 (horário de Brasília), de olho em uma vaga nas semifinais. A partida vai ser disputada em Dortmund.

Até o duelo contra as norueguesas, as Leoas apresentaram uma campanha irrepreensível. Na fase de grupos, venceu Cuba, República Checa e Suécia. Na segunda etapa do torneio vieram mais dois triunfos sobre a Coreia do Sul e Angola.

No confronto deste domingo, o Brasil começou desconectado, não encaixou o seu jogo e viu a Noruega logo abrir uma vantagem de 7 a 1. Com transições rápidas, as europeias mantiveram a alta intensidade e foram para o intervalo com 18 a 7 no marcador.

No segundo tempo, o técnico Cristiano Rocha optou por poupar algumas de suas principais jogadoras como Bruna de Paula, Gabriela Bitolo e Jessica Quintino pensando na sequência do Mundial. Sem mostrar muita resistência diante da superioridade das adversárias, o panorama se manteve e a Noruega confirmou o triunfo e o primeiro lugar do grupo. Nas quartas, as atuais campeãs olímpicas enfrentam a seleção de Montenegro.