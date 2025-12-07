Brasil perde para Noruega no Mundial feminino de handebol e encara a Alemanha nas quartas Estadão Conteúdo 07.12.25 19h52 Após engatar uma série de cinco vitórias, a seleção brasileira conheceu o seu primeiro tropeço no Mundial feminino de handebol, que está sendo realizado em Dortmund, na Alemanha. Neste domingo, o time nacional foi derrotado pela Noruega, atual campeã olímpica, pelo placar de 33 a 14. Já classificado para as quartas de final, o Brasil enfrenta a Alemanha na próxima fase. O time nacional, que se classificou na segunda posição do Grupo 4 da competição, enfrenta as anfitriãs nesta terça-feira, às 13h15 (horário de Brasília), de olho em uma vaga nas semifinais. A partida vai ser disputada em Dortmund. Até o duelo contra as norueguesas, as Leoas apresentaram uma campanha irrepreensível. Na fase de grupos, venceu Cuba, República Checa e Suécia. Na segunda etapa do torneio vieram mais dois triunfos sobre a Coreia do Sul e Angola. No confronto deste domingo, o Brasil começou desconectado, não encaixou o seu jogo e viu a Noruega logo abrir uma vantagem de 7 a 1. Com transições rápidas, as europeias mantiveram a alta intensidade e foram para o intervalo com 18 a 7 no marcador. No segundo tempo, o técnico Cristiano Rocha optou por poupar algumas de suas principais jogadoras como Bruna de Paula, Gabriela Bitolo e Jessica Quintino pensando na sequência do Mundial. Sem mostrar muita resistência diante da superioridade das adversárias, o panorama se manteve e a Noruega confirmou o triunfo e o primeiro lugar do grupo. Nas quartas, as atuais campeãs olímpicas enfrentam a seleção de Montenegro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave handebol Mundial feminino Brasil Noruega COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00