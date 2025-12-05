Copa do Mundo de 2026: 'supercomputador' coloca Brasil com só 5,6% de chance de título

O supercomputador do site de estatísticas "Opta" deixou o Brasil longe dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem.

Na simulação feita pelo supercomputador, a seleção brasileira aparece apenas na sétima posição da lista, com 5,6% de chances de erguer a taça.

A Espanha está em primeiro, com 17% de chances de título. Logo em seguida estão: França (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemanha (7,1%) e Portugal (6,6%).

O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março.

Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, 5, em Washington, a partir das 14 horas (de Brasília). Os cabeças de chave são: Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

AS DEZ SELEÇÕES COM MAIS CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA: 1º - Espanha - 17% 2º - França - 14,1% 3º - Inglaterra - 11,8% 4º - Argentina - 8,7% 5º - Alemanha - 7,1% 6º - Portugal - 6,6% 7º - Brasil - 5,6% 8º - Holanda - 5,2% 9º - Noruega - 2,3% 10º - Colômbia - 2%