Copa do Mundo de 2026: 'supercomputador' coloca Brasil com só 5,6% de chance de título Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição. Estadão Conteúdo 05.12.25 13h32 Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) O supercomputador do site de estatísticas "Opta" deixou o Brasil longe dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. Na simulação feita pelo supercomputador, a seleção brasileira aparece apenas na sétima posição da lista, com 5,6% de chances de erguer a taça. A Espanha está em primeiro, com 17% de chances de título. Logo em seguida estão: França (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemanha (7,1%) e Portugal (6,6%). O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março. Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, 5, em Washington, a partir das 14 horas (de Brasília). Os cabeças de chave são: Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. AS DEZ SELEÇÕES COM MAIS CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA: 1º - Espanha - 17% 2º - França - 14,1% 3º - Inglaterra - 11,8% 4º - Argentina - 8,7% 5º - Alemanha - 7,1% 6º - Portugal - 6,6% 7º - Brasil - 5,6% 8º - Holanda - 5,2% 9º - Noruega - 2,3% 10º - Colômbia - 2% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo supercomputador Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34