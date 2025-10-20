VÍDEO: brasileira sofre tentativa de estupro em vagão do metrô de Paris

Uma jovem brasileira de 26 anos, identificada como Jhordana Dias, foi vítima de uma tentativa de estupro dentro de um vagão do metrô de Paris, na França, na última quarta-feira (15/10). O caso foi confirmado pelo jornal francês Le Parisien e repercutiu nas redes sociais no fim de semana.

Segundo o irmão da vítima, que conversou com o jornal, Jhordana foi atacada na linha RER C, enquanto o vagão estava quase vazio. O agressor aproveitou a ausência de outros passageiros para investir contra a jovem assim que ela entrou no trem, antes do fechamento das portas.

Durante a agressão, o homem desferiu socos, tentou estrangular a brasileira e chegou a morder seu rosto, causando ferimentos graves.

As agressões só cessaram quando uma passageira, que ouviu os gritos de socorro, entrou no vagão e começou a filmar o suspeito. Ao perceber que estava sendo gravado, o homem fugiu na estação seguinte.

A mulher que interveio prestou auxílio imediato a Jhordana, que já estava em contato com o irmão pelo celular. A brasileira está na França há poucos meses, onde foi estudar contabilidade, e mora com o irmão em Juvisy-sur-Orge, na região metropolitana de Paris.

A polícia francesa investiga o caso e busca identificar o suspeito da tentativa de estupro.