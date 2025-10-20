Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: brasileira sofre tentativa de estupro em vagão do metrô de Paris

Jhordana Dias, de 26 anos, foi atacada com socos, mordida e tentativa de estrangulamento

Hannah Franco
fonte

Brasileira de 26 anos sofre tentativa de estupro dentro do metrô de Paris; agressor fugiu após ser filmado. (Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem brasileira de 26 anos, identificada como Jhordana Dias, foi vítima de uma tentativa de estupro dentro de um vagão do metrô de Paris, na França, na última quarta-feira (15/10). O caso foi confirmado pelo jornal francês Le Parisien e repercutiu nas redes sociais no fim de semana.

Segundo o irmão da vítima, que conversou com o jornal, Jhordana foi atacada na linha RER C, enquanto o vagão estava quase vazio. O agressor aproveitou a ausência de outros passageiros para investir contra a jovem assim que ela entrou no trem, antes do fechamento das portas.

image Morte de brasileira no Japão: polícia prende homem suspeito de causar incêndio
Indiano de 31 anos admitiu ter deixado o apartamento onde estava Amanda sem apagar o fogo porque estava em pânico, mas, ainda não se sabe quais as circunstâncias do fato e que tipo de relação ele tinha com a vítima

image Brasileira de 41 anos é vítima de feminicídio na França; ex-marido é o principal suspeito
Juliana de Oliveira Salomão foi morta pelo ex, que não aceitava o fim do casamento e a matou diante dos filhos

Durante a agressão, o homem desferiu socos, tentou estrangular a brasileira e chegou a morder seu rosto, causando ferimentos graves.

As agressões só cessaram quando uma passageira, que ouviu os gritos de socorro, entrou no vagão e começou a filmar o suspeito. Ao perceber que estava sendo gravado, o homem fugiu na estação seguinte.

A mulher que interveio prestou auxílio imediato a Jhordana, que já estava em contato com o irmão pelo celular. A brasileira está na França há poucos meses, onde foi estudar contabilidade, e mora com o irmão em Juvisy-sur-Orge, na região metropolitana de Paris.

A polícia francesa investiga o caso e busca identificar o suspeito da tentativa de estupro.

