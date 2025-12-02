Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

Victoria Rodrigues
fonte

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora está dirigindo a moto sem as mãos. (Foto: Reprodução/)

A influenciadora colombiana Karen Sofía Quiroz Ramírez, de 25 anos, sofreu um acidente de moto e morreu na última quarta-feira (26), na região de Floridablanca, que fica localizada no norte de Bogotá. O episódio que resultou na morte da jovem ocorreu supostamente quando ela tentou passar entre dois veículos, acabou perdendo o controle e colidiu com um carro e, logo em seguida, por um caminhão na estrada.

De acordo com informações fornecidas pelo funcionário do Departamento de Transportes, Jahir Andrés Castellanos Prada, a influenciadora ainda passou por tentativas de reanimação pelos paramédicos que foram até o local, mas quando a equipe de socorro chegou, ela já estava sem sinal de vida. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas há a possibilidade de ter sido por traumatismo craniano.

VEJA MAIS

image Homem morre após colisão entre moto e carro na ponte sobre o Rio Itacaiunas, em Marabá
Vítima foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos após colisão frontal

image VÍDEO: Motociclista perde o controle, desliza e passa sob caminhonete em cruzamento de Itaituba
Jovem de 26 anos caiu após perder controle da moto e sofreu apenas raladuras; acidente foi registrado por câmeras de segurança

image Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas
As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

Quem foi Karen Sofía?

Antes de morrer em um acidente trágico na Colômbia, a influenciadora Karen Sofía costumava publicar diversos vídeos pilotando uma moto preta e rosa em alta velocidade em seu perfil no Instagram. Em algumas gravações, é possível observar que ela não utilizava alguns equipamentos de proteção, como o colete e a jaqueta adequada para o motociclismo, mas sempre estava com o capacete.

Mas o que mais chamou a atenção de seus seguidores nas mídias sociais foi a jovem ter publicado uma frase horas antes do acidente no Instagram, o que soou para muitos como uma premonição do que viria pela frente. “Espero não sofrer um acidente porque estou dirigindo sem meus óculos”, escreveu Karen Sofía.

A morte da influenciadora digital reacendeu o debate sobre o alto índice de vítimas entre motociclistas no mundo que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é quase um quarto de todas as mortes de trânsito. Agora, as autoridades colombianas investigam o caso para obter mais atualizações sobre o acidente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente

moto

colisão

veículos

influenciadora
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Putin diz que demandas dos europeus são inaceitáveis antes de reunião com negociadores dos EUA

02.12.25 13h02

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

MUNDO

Enviado de Trump chega a Moscou para se reunir com Putin ante negociações sobre plano de paz

O genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, também deve participar do encontro

02.12.25 11h33

MUNDO

Trump acusa Honduras de 'tentar mudar' o resultado da eleição presidencial

Nasry Asfura, apoiado pelo republicano, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla

02.12.25 8h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

Caso intrigante

Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê

Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura

26.11.25 15h06

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda