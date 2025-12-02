Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A influenciadora colombiana Karen Sofía Quiroz Ramírez, de 25 anos, sofreu um acidente de moto e morreu na última quarta-feira (26), na região de Floridablanca, que fica localizada no norte de Bogotá. O episódio que resultou na morte da jovem ocorreu supostamente quando ela tentou passar entre dois veículos, acabou perdendo o controle e colidiu com um carro e, logo em seguida, por um caminhão na estrada.

De acordo com informações fornecidas pelo funcionário do Departamento de Transportes, Jahir Andrés Castellanos Prada, a influenciadora ainda passou por tentativas de reanimação pelos paramédicos que foram até o local, mas quando a equipe de socorro chegou, ela já estava sem sinal de vida. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas há a possibilidade de ter sido por traumatismo craniano.

Quem foi Karen Sofía?

Antes de morrer em um acidente trágico na Colômbia, a influenciadora Karen Sofía costumava publicar diversos vídeos pilotando uma moto preta e rosa em alta velocidade em seu perfil no Instagram. Em algumas gravações, é possível observar que ela não utilizava alguns equipamentos de proteção, como o colete e a jaqueta adequada para o motociclismo, mas sempre estava com o capacete.

Mas o que mais chamou a atenção de seus seguidores nas mídias sociais foi a jovem ter publicado uma frase horas antes do acidente no Instagram, o que soou para muitos como uma premonição do que viria pela frente. “Espero não sofrer um acidente porque estou dirigindo sem meus óculos”, escreveu Karen Sofía.

A morte da influenciadora digital reacendeu o debate sobre o alto índice de vítimas entre motociclistas no mundo que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é quase um quarto de todas as mortes de trânsito. Agora, as autoridades colombianas investigam o caso para obter mais atualizações sobre o acidente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante editora web em Oliberal.com)