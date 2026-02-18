Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Japão: Takaichi nega concentração de poder e promete acelerar aprovação de propostas pendentes

Estadão Conteúdo

primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta quarta-feira (18) que não pretende usar a supermaioria de dois terços do Partido Liberal Democrata (PLD) na Câmara Baixa para concentrar poder e prometeu acelerar a agenda fiscal e de segurança de seu segundo gabinete.

"Dizem que a maioria absoluta no Parlamento me dá grande poder, mas não é minha intenção", declarou durante coletiva de imprensa após reeleição. Reconduzida ao cargo, ela manteve todos os ministros e classificou a nova equipe como "gabinete 2.0". "Todos os integrantes do meu primeiro gabinete seguem no governo", disse.

Takaichi afirmou que o foco imediato será a aprovação das propostas pendentes. "Trabalharemos para aprovar leis orçamentárias e reformas de impostos rapidamente" e o "orçamento do ano fiscal de 2026 precisa ser aprovado o mais rápido possível", afirmou. A premiê também disse que o governo vai acelerar negociações sobre financiamento e viabilidade de cortes de impostos, incluindo a redução do imposto sobre alimentos.

No campo fiscal, anunciou uma mudança estrutural na elaboração do Orçamento. "Vamos reformar fundamentalmente a forma como o orçamento é compilado", processo que, segundo ela, levará aproximadamente dois anos. A meta é ampliar previsibilidade para empresas e governos locais, com orçamentos plurianuais para impulsionar investimento e pesquisa. "Nossos orçamentos de vários anos vão impulsionar investimento e pesquisa", disse.

Na área de defesa, Takaichi reforçou o tom mais assertivo. "Vamos fortalecer as capacidades de defesa do Japão" e "trabalhar para fortalecer nossas políticas de segurança nacional", afirmou. Ela acrescentou que o governo pretende reforçar a inteligência e submeter projetos para criar uma agência nacional de inteligência e endurecer a triagem de investimentos estrangeiros.

"Humildemente e sinceramente ouvirei várias opiniões e implementarei as melhores políticas possíveis", declarou, ao pedir cooperação dos partidos para aprovar as medidas ainda nesta sessão parlamentar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Japão

Sanae Takaichi

segundo gabinete

propostas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rússia recebe chanceler cubano e pede que EUA não imponham bloqueio a Cuba

18.02.26 10h08

MUNDI

Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço

As negociações na Suíça foram a terceira rodada de conversas diretas organizadas pelos EUA

18.02.26 10h03

Câmara Baixa do Parlamento do Japão confirma Takaichi como primeira-ministra

18.02.26 9h43

Starmer e Trump concordam que Irã 'jamais' deverá ser capaz de desenvolver arma nuclear

18.02.26 9h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda