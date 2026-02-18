Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço

As negociações na Suíça foram a terceira rodada de conversas diretas organizadas pelos EUA

Estadão Conteúdo

As mais recentes negociações mediadas pelos Estados Unidos entre enviados de Moscou e Kiev sobre a invasão total da Ucrânia pela Rússia terminaram nesta quarta-feira (18) sem sinais de avanço e com ambos os lados dizendo que as conversas foram "difíceis", a poucos dias do quarto aniversário da guerra, na próxima semana.

As negociações na Suíça foram a terceira rodada de conversas diretas organizadas pelos EUA, após reuniões mais cedo neste ano em Abu Dabi que oficiais descreveram como construtivas, mas que também não geraram grandes progressos.

O chefe da delegação russa, o conselheiro do presidente Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, disse aos repórteres que as conversas dos últimos dois dias em Genebra "foram difíceis, mas objetivas". Ele acrescentou que outra rodada de conversas será realizada "em um futuro próximo."

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, também descreveu as discussões como "difíceis" e acusou a Rússia de "tentar arrastar as negociações que já poderiam ter chegado ao estágio final."

O enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, disse nas redes sociais que o esforço de Washington pela paz na Ucrânia ao longo do último ano "trouxe progressos significativos", sem dar detalhes.

Os dois exércitos permanecem travados em batalha na linha de frente de aproximadamente 1.250 quilômetros, enquanto a Rússia bombardeia diariamente áreas civis da Ucrânia.

Horas após o fim do primeiro dia de conversas, na terça-feira (17), drones russos mataram uma mulher e feriram uma menina de 6 anos e um bebê de 18 meses na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, segundo autoridades.

Durante a noite, a Rússia lançou um míssil balístico e 126 drones de longo alcance contra a Ucrânia, de acordo com a força aérea ucraniana.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que é "cedo demais" para falar sobre o resultado. Putin tem recebido relatórios sobre o progresso das conversas, disse ele.

O chefe da delegação ucraniana na Suíça, Rustem Umerov, disse que os oficiais estão tentando reconciliar suas diferenças políticas e militares.

"Consultas estão acontecendo em grupos de trabalho por áreas dentro das trilhas políticas e militares", escreveu o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, em inglês no X. "Estamos trabalhando nos esclarecimento dos parâmetros e mecanismos das decisões discutidas ontem."

Zelenski disse que as delegações também deveriam discutir mais trocas de prisioneiros de guerra e a liberação de prisioneiros civis.

Ele revelou que os enviados ucranianos e americanos em Genebra se encontraram com representantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Suíça. A participação da Europa no processo é "indispensável", disse o presidente ucraniano.

Líderes europeus, atentos às ambições mais amplas de Putin, dizem que sua própria segurança está em jogo na Ucrânia e insistiram em ser consultados nos esforços de paz.

Rússia e Ucrânia parecem ainda estar longe de um acordo em suas demandas por um acordo.

Zelenski ofereceu um cessar-fogo e um encontro cara a cara com Putin. Mas Moscou quer um acordo abrangente antes de se comprometer com uma trégua.

Os principais objetivos de Putin permanecem o que ele declarou quando a Rússia invadiu sua vizinha em 24 de fevereiro de 2022: a Ucrânia deve renunciar a aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reduzir significativamente o tamanho de seu exército e proteger a língua e cultura russas para manter o país na órbita de Moscou.

Além disso, Putin quer que Kiev retire suas forças das quatro regiões ocupadas por Moscou, mas não totalmente controladas. Zelenski diz que a Ucrânia não vai ceder terras à Rússia. Fonte: Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA

negociações

paz

fim
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rússia recebe chanceler cubano e pede que EUA não imponham bloqueio a Cuba

18.02.26 10h08

MUNDI

Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço

As negociações na Suíça foram a terceira rodada de conversas diretas organizadas pelos EUA

18.02.26 10h03

Câmara Baixa do Parlamento do Japão confirma Takaichi como primeira-ministra

18.02.26 9h43

Starmer e Trump concordam que Irã 'jamais' deverá ser capaz de desenvolver arma nuclear

18.02.26 9h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda