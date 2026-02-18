McDonald’s testa cardápio especial para usuários de Ozempic e Mounjaro; entenda
Executivos indicam testes com foco em proteína e menor consumo de açúcar
O McDonald's informou que está testando itens de cardápio voltados a consumidores que utilizam medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. A estratégia foi mencionada durante teleconferência sobre resultados financeiros da companhia, segundo informações do portal Business Insider.
De acordo com o CEO Chris Kempczinski, a expectativa é de que a adesão a esses medicamentos continue crescendo, o que tende a alterar o comportamento de consumo. A empresa avalia como esse novo perfil de cliente pode impactar as escolhas dentro das lojas da rede.
Durante a apresentação, executivos apontaram que usuários de medicamentos para controle de peso costumam buscar alimentos com maior teor proteico. O cardápio atual da rede já conta com opções desse tipo, como Snack Wrap, sanduíche de biscoito com linguiça e tiras de frango McCrispy.
A empresa também observa alterações no padrão de consumo, como possível redução na ingestão de lanches e bebidas açucaradas. Segundo a direção da companhia, esses fatores estão sendo considerados nos testes de novos produtos.
Embora o McDonald’s não tenha detalhado quais itens estão em desenvolvimento, especialistas ouvidos pela imprensa norte-americana apontam possíveis caminhos. Entre as hipóteses estão:
- Tiras ou nuggets de frango grelhado;
- Tortilhas de couve-flor no lugar de versões tradicionais de trigo ou milho;
- Hambúrgueres menores, com substituição do pão por alface.
A tendência acompanha recomendações médicas para usuários de medicamentos GLP-1, que costumam priorizar a ingestão de proteínas para evitar perda de massa magra durante o processo de emagrecimento.
