Mundo

Mundo

McDonald’s testa cardápio especial para usuários de Ozempic e Mounjaro; entenda

Executivos indicam testes com foco em proteína e menor consumo de açúcar

Hannah Franco
fonte

McDonald’s adapta menu para quem usa canetas emagrecedoras. (Foto: Reprodução)

O McDonald's informou que está testando itens de cardápio voltados a consumidores que utilizam medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. A estratégia foi mencionada durante teleconferência sobre resultados financeiros da companhia, segundo informações do portal Business Insider.

De acordo com o CEO Chris Kempczinski, a expectativa é de que a adesão a esses medicamentos continue crescendo, o que tende a alterar o comportamento de consumo. A empresa avalia como esse novo perfil de cliente pode impactar as escolhas dentro das lojas da rede.

Durante a apresentação, executivos apontaram que usuários de medicamentos para controle de peso costumam buscar alimentos com maior teor proteico. O cardápio atual da rede já conta com opções desse tipo, como Snack Wrap, sanduíche de biscoito com linguiça e tiras de frango McCrispy.

A empresa também observa alterações no padrão de consumo, como possível redução na ingestão de lanches e bebidas açucaradas. Segundo a direção da companhia, esses fatores estão sendo considerados nos testes de novos produtos.

Embora o McDonald’s não tenha detalhado quais itens estão em desenvolvimento, especialistas ouvidos pela imprensa norte-americana apontam possíveis caminhos. Entre as hipóteses estão:

  • Tiras ou nuggets de frango grelhado;
  • Tortilhas de couve-flor no lugar de versões tradicionais de trigo ou milho;
  • Hambúrgueres menores, com substituição do pão por alface.

A tendência acompanha recomendações médicas para usuários de medicamentos GLP-1, que costumam priorizar a ingestão de proteínas para evitar perda de massa magra durante o processo de emagrecimento.

MC DONALDS

CANETAS EMAGRECEDORAS

OZEMPIC

MOUNJARO
Mundo
.
