O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Macron agradece à Índia por 'se juntar a movimento' para restringir mídias sociais

Estadão Conteúdo

O presidente da França, Emmanuel Macron, agradeceu à Índia por "se juntar ao movimento" para impor restrições a mídias sociais após o país asiático iniciar discussões sobre a imposição de limites baseados na idade dos usuários.

O comentário de Macron, publicado no X, veio após o líder francês se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Mumbai, ressaltando a crescente importância da parceria entre os dois países, que se expandiu da defesa para o comércio, a tecnologia e a energia e com Paris se posicionando como um dos parceiros europeus mais confiáveis de Nova Délhi.

No mês passado, Macron expressou o desejo da França de acelerar o processo legal para garantir que uma proibição de redes sociais para crianças e adolescentes menores de 15 anos entre em vigor já em setembro, mês que marca o início do ano letivo europeu.

No mesmo sentido, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), afirmou que a França tem o direito de restringir as redes sociais, conforme previsto em um projeto de lei aprovado em primeira leitura por deputados franceses.

*Com informações da Associated Press.

