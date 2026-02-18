Capa Jornal Amazônia
Mundo

Starmer e Trump concordam que Irã 'jamais' deverá ser capaz de desenvolver arma nuclear

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram que o Irã "jamais" poderá ter a capacidade de desenvolver uma arma nuclear, durante conversa na noite desta terça-feira (17), segundo comunicado divulgado nesta quarta, 18. Na ocasião, eles reiteraram a necessidade de trabalhar em estreita colaboração com aliados e parceiros para aprimorar a segurança regional do Oriente Médio.

"Os dois líderes confirmaram seu compromisso conjunto com a promoção da estabilidade e da paz no Oriente Médio e discutiram as negociações em curso entre os EUA e o Irã, que estão ocorrendo em Genebra", diz a nota.

Starmer também reiterou sua condenação aos ataques lançados pela Rússia contra civis na Ucrânia, e discutiu com Trump sobre as negociações em curso para alcançar "uma paz justa e duradoura" no Leste Europeu.

Em relação à questão de Gaza, Starmer refletiu sobre a conjuntura atual na região e a importância de garantir maior acesso à ajuda humanitária. O premiê britânico manifestou seu apoio aos esforços em andamento para implementar o plano de paz liderado por Washington, de acordo com a nota.

Palavras-chave

EUA/IRÃ/ACORDO NUCLEAR

Reino Unido

Keir Starmer
Mundo
