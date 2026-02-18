Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Câmara Baixa do Parlamento do Japão confirma Takaichi como primeira-ministra

Estadão Conteúdo

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, foi reconduzida nesta quarta-feira pela Câmara Baixa do Parlamento para formar seu segundo gabinete, após vitória esmagadora na eleição da semana passada. Ela pretende usar a supermaioria de dois terços do Partido Liberal Democrata (PLD) na Câmara Baixa para imprimir uma agenda mais conservadora. Todos os ministros devem ser mantidos.

Com o controle de dois terços das 465 cadeiras, o PLD pode dominar comissões e reverter decisões da Câmara Alta, onde a coalizão governista não tem maioria. Entre as prioridades de Takaichi estão ampliar o poder militar, elevar gastos públicos e reforçar pautas sociais conservadoras.

A premiê defende aumento das exportações de armas, regras mais rígidas de imigração, sucessão imperial apenas masculina e a manutenção da tradição que leva mulheres a adotarem o sobrenome do marido. A revisão da Constituição pacifista do pós-guerra, redigida sob influência dos EUA, pode ficar para depois, diante da pressão para enfrentar inflação, salários fracos e desafios demográficos.

No curto prazo, a premiê quer aprovar o Orçamento e propõe cortar por dois anos o imposto sobre alimentos para aliviar o custo de vida. Economistas alertam que a política fiscal expansionista pode pressionar preços e dificultar a redução da dívida pública.

Takaichi também articula uma cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, que a apoiou na eleição. Tóquio fornecerá capital para três projetos nos EUA dentro de um pacote de US$ 550 bilhões prometido em outubro, incluindo usina de gás em Ohio e terminal de petróleo no Golfo. O Japão ainda enfrenta pressão para elevar gastos em defesa.

A premiê promete revisar a política de defesa até dezembro, flexibilizar restrições à exportação de armas e reforçar a cooperação com EUA, Austrália e Reino Unido. Apoia ainda lei antiespionagem e regras mais rígidas para imigração e naturalização, além de manter posição contrária ao casamento homoafetivo.

Em relação à China, Takaichi sinalizou possível reação caso Pequim avance militarmente sobre Taiwan, o que gerou retaliações diplomáticas. Fortalecida, pode adotar tom mais duro.

*Com informações da Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Japão

Sanae Takaichi

segundo gabinete
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Vaticano rejeita convite para Conselho de Paz organizado por Donald Trump

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, nessa terça-feira (17)

17.02.26 22h06

Atirador matou ex-mulher e filho em ataque a pista de hóquei nos EUA, diz polícia

17.02.26 21h08

MUNDO

Shein é alvo de investigação por ‘design viciante’ e produtos ilegais; entenda

A União Europeia (UE) iniciou apurações sobre a varejista chinesa nessa terça-feira (17)

17.02.26 20h04

MUNDO

Caso Epstein: Hillary Clinton acusa governo Trump de esconder arquivos

A ex-secretária de Estado dos EUA afirmou, em entrevista à BBC, que a atual administração do país está enrolando para divulgar o material

17.02.26 19h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda