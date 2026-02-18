Capa Jornal Amazônia
Rússia recebe chanceler cubano e pede que EUA não imponham bloqueio a Cuba

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, visitou Moscou nesta quarta-feira (18) em meio a apagões e grave escassez de combustível na ilha, quadro agravado por restrições dos Estados Unidos às exportações de petróleo para o país.

Rodríguez se reuniu com seu homólogo da Rússia, Sergey Lavrov, e tinha encontro previsto com o presidente Vladimir Putin. Durante as conversas, Lavrov pediu que Washington "demonstre bom senso" e desista de planos de bloqueio marítimo, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar impor tarifas a países que vendam petróleo a Cuba.

Lavrov afirmou que Moscou continuará apoiando Cuba na defesa de sua soberania e segurança. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou que a Rússia se opõe ao bloqueio da ilha e pretende aprofundar as relações bilaterais, inclusive "em tempos difíceis", com assistência adequada.

Questionado se o envio de combustível poderia prejudicar a recente aproximação com Washington, Peskov disse que os temas não estão ligados. Putin tem elogiado esforços de Trump para mediar o fim da guerra na Ucrânia, e os dois países discutem a retomada de laços econômicos.

Cuba perdeu neste ano importantes fornecedores de petróleo. A Venezuela suspendeu as vendas em janeiro após a captura de Nicolás Maduro pelos EUA, e o México também interrompeu embarques após ameaças tarifárias de Trump. A falta de combustível já levou empresas russas a suspender pacotes turísticos, depois que Havana anunciou que não abastecerá aviões na ilha. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Palavras-chave

CUBA/ENERGIA/EUA/SANÇÕES

Rússia
Mundo
