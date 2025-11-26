VÍDEO: Motociclista perde o controle, desliza e passa sob caminhonete em cruzamento de Itaituba
Jovem de 26 anos caiu após perder controle da moto e sofreu apenas raladuras; acidente foi registrado por câmeras de segurança
Um acidente de trânsito registrado por câmeras de segurança por volta das 11h desta quarta-feira (26) chamou atenção na rua Treze de Maio, em Itaituba, sudoeste do Pará. As imagens mostram o momento em que um motociclista perde o controle do veículo, desliza no asfalto e passa por baixo de uma caminhonete que cruzava a Quarta rua. Logo depois da queda, o jovem consegue se levantar.
Nas imagens, o motociclista aparece avançando o sinal verde e, em seguida, a moto se arrasta pelo asfalto. Por pouco, ele não foi atingido pela caminhonete, mas acaba passando por baixo do veículo e atravessando entre as rodas.
VEJA MAIS
Segundo informações do Giro Portal, o homem foi identificado como João Felipe, de 26 anos. Ele afirmou acreditar que houve uma falha no freio da motocicleta no momento em que tentou evitar a colisão.
O motorista da caminhonete prestou socorro e levou o jovem para o Hospital Regional do Tapajós. João Felipe sofreu raladuras nas mãos e nos dedos, mas passa bem e já está em casa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA