Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: Motociclista perde o controle, desliza e passa sob caminhonete em cruzamento de Itaituba

Jovem de 26 anos caiu após perder controle da moto e sofreu apenas raladuras; acidente foi registrado por câmeras de segurança

Hannah Franco
fonte

Homem derrapa e passa entre rodas de caminhonete em Itaituba (Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente de trânsito registrado por câmeras de segurança por volta das 11h desta quarta-feira (26) chamou atenção na rua Treze de Maio, em Itaituba, sudoeste do Pará. As imagens mostram o momento em que um motociclista perde o controle do veículo, desliza no asfalto e passa por baixo de uma caminhonete que cruzava a Quarta rua. Logo depois da queda, o jovem consegue se levantar.

Nas imagens, o motociclista aparece avançando o sinal verde e, em seguida, a moto se arrasta pelo asfalto. Por pouco, ele não foi atingido pela caminhonete, mas acaba passando por baixo do veículo e atravessando entre as rodas.

VEJA MAIS

image Aeroporto de Itaituba vai a leilão nesta quinta (27) junto a outros 18 terminais regionais
Leilão busca R$ 1,25 bilhão em investimentos para modernizar aeroportos da Amazônia Legal e Nordeste; concessões terão duração de 30 anos

image Mulher é presa ao transportar 11 quilos de maconha durante viagem de ônibus em Anapu
Segundo a PM, os agentes fiscalizam um micro-ônibus, com origem em Itaituba e destino a Marabá, momento em que a suspeita apresentou sinais de nervosismo

Segundo informações do Giro Portal, o homem foi identificado como João Felipe, de 26 anos. Ele afirmou acreditar que houve uma falha no freio da motocicleta no momento em que tentou evitar a colisão.

O motorista da caminhonete prestou socorro e levou o jovem para o Hospital Regional do Tapajós. João Felipe sofreu raladuras nas mãos e nos dedos, mas passa bem e já está em casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Itaituba

acidente de trânsito

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação prende 11 integrantes de organização criminosa no Pará e em mais dois estados

Segundo o delegado Vitor Fontes, os suspeitos atuavam diretamente em crimes como tráfico de drogas, extorsões e atentados contra a vida de agentes de segurança pública

27.11.25 12h22

DIA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER

Tratamentos contra o câncer avançam com grandes promessas

Prevenção com mudanças de estilo de vida ainda é a melhor forma de evitar doenças

27.11.25 8h00

POLÍCIA

Operação investiga sonegação fiscal de postos de gasolinas no Pará

MPPA revelou irregularidades como ausência de notas fiscais e ocultação de faturamento, configurando crimes contra a ordem tributária em postos paraenses

26.11.25 14h12

POLÍCIA

Pará: operação contra atuação de facções e milícia no transporte clandestino prende 10 pessoas

A investigação iniciou dois anos atrás, quando uma vítima procurou a Polícia Civil para denunciar que estava sofrendo extorsões de uma cooperativa de vans irregulares a mando de uma facção criminosa

26.11.25 13h33

MAIS LIDAS EM PARÁ

CALOTES FISCAIS

Cobertura da dívida da Cerpasa com o Pará rende ameaças ao Grupo Liberal

Após reportagens sobre os bilhões devidos pela cervejaria aos cofres públicos do Pará, Grupo Liberal é alvo de “recados” dados pela empresa - um deles por Paulo Tamer, ex-delegado e consultor de segurança

23.11.25 15h29

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

PROGRAMAÇÃO

Belém receberá XXV Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica

Com especialistas, pesquisadores e conselheiros de todas as regiões, o encontro é um dos eventos mais importantes para discutir o futuro da energia no Brasil.

24.11.25 17h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda