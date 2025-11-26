Aeroporto de Itaituba vai a leilão nesta quinta (27) junto a outros 18 terminais regionais
Leilão busca R$ 1,25 bilhão em investimentos para modernizar aeroportos da Amazônia Legal e Nordeste; concessões terão duração de 30 anos
O aeroporto de Itaituba, um dos principais pontos de ligação aérea no sudoeste do Pará e estratégico para a aviação regional e para o escoamento de cargas na região do Tapajós, está entre os 19 aeroportos regionais que serão leiloados nesta quinta-feira (27), às 10h, na B3, em São Paulo. A rodada marca o início do Programa AmpliAR, que prevê atrair R$ 1,25 bilhão em investimentos privados para modernização de terminais na Amazônia Legal e no Nordeste. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participará da cerimônia.
O AmpliAR é uma das principais ações federais para fortalecer a aviação regional e, ao longo das próximas fases, deve alcançar até 100 aeroportos em todo o país. Nesta etapa inicial, os aeroportos serão ofertados por um modelo simplificado de concessão, com mecanismos de reequilíbrio que buscam garantir sustentabilidade operacional e atrair operadores privados. Os contratos terão validade de 30 anos.
Aeroportos que participam da 1ª fase do AmpliAR
Região Norte
- Aeroporto de Tarauacá – AC
- Aeroporto de Barcelos – AM
- Aeroporto de Cacoal – RO
- Aeroporto de Araguaína – TO
- Aeroporto de Itacoatiara – AM
- Aeroporto de Itaituba – PA
- Aeroporto de Vilhena – RO
- Aeroporto de Parintins – AM
Região Nordeste
- Aeroporto Horácio de Mattos / Lençóis – BA
- Aeroporto de Paulo Afonso – BA
- Aeroporto de Guanambi – BA
- Aeroporto Santa Magalhães / Serra Talhada – PE
- Aeroporto Serra da Capivara / São Raimundo Nonato – PI
- Aeroporto de Barreirinhas – MA
- Aeroporto de Araripina – PE
- Aeroporto de Garanhuns – PE
- Aeroporto Canoa Quebrada / Aracati – CE
- Aeroporto Comandante Ariston Pessoa / Cruz (Jericoacoara) – CE
Região Centro-Oeste
- Aeroporto de Porto Alegre do Norte – MT
Serviço
O quê: Leilão da 1ª rodada do Programa AmpliAR
Quando: Quinta-feira, 27 de novembro
Horário: 10h
Onde: B3 – Bolsa de Valores, São Paulo
Transmissão: https://www.youtube.com/live/Kh7K0Jzf1pQ
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA