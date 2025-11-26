Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Aeroporto de Itaituba vai a leilão nesta quinta (27) junto a outros 18 terminais regionais

Leilão busca R$ 1,25 bilhão em investimentos para modernizar aeroportos da Amazônia Legal e Nordeste; concessões terão duração de 30 anos

Gabi Gutierrez
fonte

Itaituba é um dos municípios com mais casos (Marco Santos/Agência Pará)

O aeroporto de Itaituba, um dos principais pontos de ligação aérea no sudoeste do Pará e estratégico para a aviação regional e para o escoamento de cargas na região do Tapajós, está entre os 19 aeroportos regionais que serão leiloados nesta quinta-feira (27), às 10h, na B3, em São Paulo. A rodada marca o início do Programa AmpliAR, que prevê atrair R$ 1,25 bilhão em investimentos privados para modernização de terminais na Amazônia Legal e no Nordeste. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participará da cerimônia.

O AmpliAR é uma das principais ações federais para fortalecer a aviação regional e, ao longo das próximas fases, deve alcançar até 100 aeroportos em todo o país. Nesta etapa inicial, os aeroportos serão ofertados por um modelo simplificado de concessão, com mecanismos de reequilíbrio que buscam garantir sustentabilidade operacional e atrair operadores privados. Os contratos terão validade de 30 anos.

Aeroportos que participam da 1ª fase do AmpliAR

Região Norte

  • Aeroporto de Tarauacá – AC
  • Aeroporto de Barcelos – AM
  • Aeroporto de Cacoal – RO
  • Aeroporto de Araguaína – TO
  • Aeroporto de Itacoatiara – AM
  • Aeroporto de Itaituba – PA
  • Aeroporto de Vilhena – RO
  • Aeroporto de Parintins – AM

Região Nordeste

  • Aeroporto Horácio de Mattos / Lençóis – BA
  • Aeroporto de Paulo Afonso – BA
  • Aeroporto de Guanambi – BA
  • Aeroporto Santa Magalhães / Serra Talhada – PE
  • Aeroporto Serra da Capivara / São Raimundo Nonato – PI
  • Aeroporto de Barreirinhas – MA
  • Aeroporto de Araripina – PE
  • Aeroporto de Garanhuns – PE
  • Aeroporto Canoa Quebrada / Aracati – CE
  • Aeroporto Comandante Ariston Pessoa / Cruz (Jericoacoara) – CE

Região Centro-Oeste

  • Aeroporto de Porto Alegre do Norte – MT

Serviço

O quê: Leilão da 1ª rodada do Programa AmpliAR
Quando: Quinta-feira, 27 de novembro
Horário: 10h
Onde: B3 – Bolsa de Valores, São Paulo
Transmissão: https://www.youtube.com/live/Kh7K0Jzf1pQ

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

leilão

aeroporto de itaituba
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalho

Brasil cria 85 mil empregos formais em outubro, aponta Caged

Saldo de contratações caiu em relação ao ano passado e ficou abaixo das projeções

27.11.25 15h20

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

Mensalidade escolar

Reajustes das mensalidades escolares em Belém para 2026 ultrapassam 20%, diz Dieese

Para 2026, a Educação Infantil apresenta mensalidades entre R$ 745,92 e R$ 2.641,00

27.11.25 13h03

XXV Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica

Encontro nacional em Belém reúne consumidores para debater rumos do setor elétrico

Autoridades e representantes do setor de todas as regiões do país discutem inclusão, tarifas e desafios regionais durante o XXV encontro

27.11.25 11h47

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

hotel COP30

Setor de hotelaria aposta em novo ciclo de turismo pós-COP, em Belém

Os empreendimentos esperam atrair novos perfis de visitantes

26.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda