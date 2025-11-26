Aeroporto de Itaituba vai a leilão nesta quinta (27) junto a outros 18 terminais regionais

O aeroporto de Itaituba, um dos principais pontos de ligação aérea no sudoeste do Pará e estratégico para a aviação regional e para o escoamento de cargas na região do Tapajós, está entre os 19 aeroportos regionais que serão leiloados nesta quinta-feira (27), às 10h, na B3, em São Paulo. A rodada marca o início do Programa AmpliAR, que prevê atrair R$ 1,25 bilhão em investimentos privados para modernização de terminais na Amazônia Legal e no Nordeste. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participará da cerimônia.

O AmpliAR é uma das principais ações federais para fortalecer a aviação regional e, ao longo das próximas fases, deve alcançar até 100 aeroportos em todo o país. Nesta etapa inicial, os aeroportos serão ofertados por um modelo simplificado de concessão, com mecanismos de reequilíbrio que buscam garantir sustentabilidade operacional e atrair operadores privados. Os contratos terão validade de 30 anos.

Aeroportos que participam da 1ª fase do AmpliAR

Região Norte

Aeroporto de Tarauacá – AC

Aeroporto de Barcelos – AM

Aeroporto de Cacoal – RO

Aeroporto de Araguaína – TO

Aeroporto de Itacoatiara – AM

Aeroporto de Itaituba – PA

Aeroporto de Vilhena – RO

Aeroporto de Parintins – AM

Região Nordeste

Aeroporto Horácio de Mattos / Lençóis – BA

Aeroporto de Paulo Afonso – BA

Aeroporto de Guanambi – BA

Aeroporto Santa Magalhães / Serra Talhada – PE

Aeroporto Serra da Capivara / São Raimundo Nonato – PI

Aeroporto de Barreirinhas – MA

Aeroporto de Araripina – PE

Aeroporto de Garanhuns – PE

Aeroporto Canoa Quebrada / Aracati – CE

Aeroporto Comandante Ariston Pessoa / Cruz (Jericoacoara) – CE

Região Centro-Oeste

Aeroporto de Porto Alegre do Norte – MT

Serviço

O quê: Leilão da 1ª rodada do Programa AmpliAR

Quando: Quinta-feira, 27 de novembro

Horário: 10h

Onde: B3 – Bolsa de Valores, São Paulo

Transmissão: https://www.youtube.com/live/Kh7K0Jzf1pQ