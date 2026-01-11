A Visuarte, uma das empresas mais tradicionais no ramo de serigrafia de Belém, nasceu do sonho e da união de um casal visionário, Neli de Araújo e Antônio Araújo. Com 38 anos de história, a empresa tem se destacado não apenas pela qualidade e inovação de seus serviços, mas também pela força do trabalho familiar que a mantém firme no mercado.

Tudo começou quando o casal decidiu deixar seus empregos em um supermercado, onde atuavam como funcionários, para investir em um negócio próprio. Com a experiência de Antônio como cartazista e o espírito empreendedor de Neli, a empresa foi criada, inicialmente funcionando de forma mais simples em sua residência, passando para um local alugado na rua dos Mundurucus, onde surgiu o nome 'Visuarte'. Após dois anos de aluguel, o casal construi o prédio onde até hoje funciona a empresa, na avenida Alcindo Cacela.

Tradição e Inovação em Serigrafia no Mercado de Belém Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana

Nos primeiros anos, a serigrafia foi o carro-chefe da Visuarte. "A serigrafia era o foco inicial. Naquela época, trabalhávamos muito com pinturas manuais, especialmente para eventos e festas", relembra Neli. Contudo, o avanço das tecnologias e a popularização da impressão digital mudaram o panorama. "Com o tempo, a serigrafia foi saindo de linha. Tudo passou a ser digital. Mas acompanhamos essas transformações e incorporamos novas técnicas ao nosso portfólio", explica.

Neli de Araújo

Hoje, a empresa não se limita mais à serigrafia. Além da impressão digital, a Visuarte investiu em equipamentos de ponta para realizar sublimação, impressão UV e gravação a laser, ampliando assim as possibilidades de personalização de produtos. "Hoje em dia, a serigrafia não é mais nossa principal ferramenta. A diversificação dos serviços é essencial para atender as demandas do mercado", afirma Joyce Rodrigues, filha de Neli e Antônio, que há mais de 20 anos está à frente da área comercial da empresa.

A tradição familiar e o legado

Ao longo de três décadas e meia, a Visuarte consolidou sua posição no mercado, criando um vínculo de confiança com seus clientes. "A honestidade é o nosso pilar. Cumprir os prazos e ser transparente com os clientes é fundamental. É assim que nos mantemos firmes no mercado", revela Neli. Além disso, a empresa tem se destacado no setor corporativo, com uma gama de produtos personalizados, como placas de homenagem, crachás, botons e chaveiros, além de itens de brindes corporativos.

O legado da Visuarte não está apenas no sucesso de seu modelo de negócios, mas também na continuidade de sua gestão familiar. "Somos uma empresa familiar, e isso fortalece nossa união. Meus pais estão à frente da empresa, e eu, com a experiência adquirida ao longo dos anos, sigo com eles no comando", afirma Joyce, que também destaca a importância de equilibrar os ensinamentos dos pais com os conhecimentos adquiridos na faculdade de marketing. "Eu aprendi muito com a experiência prática que meus pais tiveram. A faculdade me trouxe conceitos teóricos, mas a vivência dentro da empresa me ensinou mais do que qualquer aula", diz.

A Visuarte também se destacou durante a realização da COP30, evento internacional realizado em Belém. "A procura pelos nossos serviços aumentou significativamente durante a COP. Conseguimos atender a muitos clientes de fora, fornecendo materiais gráficos e produtos personalizados", comenta Joyce. Isso não apenas ampliou o alcance da empresa, mas também reforçou a importância de manter a qualidade e a agilidade nos serviços prestados.

Joyce Araújo

A empresa planeja continuar investindo em novas tecnologias e se mantendo atualizada com as demandas do mercado. "O importante é nunca parar de evoluir. Vamos seguir sempre renovando, mas sem perder a nossa essência", afirma Joyce, com a confiança de quem cresceu e se fortaleceu dentro da empresa familiar.

Com um time de sete funcionários fixos e alguns prestadores de serviços, a Visuarte segue como um exemplo de resistência e adaptação. O endereço de sua sede, na Avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, continua sendo o coração dessa história de dedicação, esforço e comprometimento.