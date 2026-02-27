Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dólar fechou a semana custando quanto no Brasil? Veja os números do mercado financeiro

Veja o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

Estadão Conteúdo
fonte

Na imagem, dólar norte-americano. (Foto: Freepik)

Acompanhar indicadores do mercado financeiro deixou de ser uma prática restrita a investidores e especialistas. Dados como taxa básica de juros, inflação, cotação do dólar e desempenho da bolsa de valores influenciam diretamente o orçamento das famílias, o custo do crédito e o preço de produtos e serviços. Mesmo quem não investe sente os efeitos dessas variações no dia a dia.

Compreender esses números é essencial para planejar gastos, avaliar financiamentos e decidir onde aplicar recursos. A seguir, veja os principais dados dop fechamento do mercado financeiro no mês de fevereiro:

BOLSAS

Ibovespa: -1,16% Pontos: 188.786,98 Máxima estável: 191.005 pontos Mínima de -1,32% : 188.478 pontos Volume: R$ 35,53 bilhões Variação em 2026: 17,17% Variação no mês: 4,09%

Dow Jones: -1,05% Pontos: 48.977,92

Nasdaq: -0,92% Pontos: 22.668,21

Ibovespa Futuro: -1,25% Pontos: 191.785 Máxima (pontos): 194.255 Mínima (pontos): 191.670

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN Preço: R$ 46,78 Variação: -1,87%

Petrobras PN Preço: R$ 39,33 Variação: -0,71%

Bradesco PN Preço: R$ 21,15 Variação: +0,81%

Ambev ON Preço: R$ 16,27 Variação: -0,85%

Petrobras ON Preço: R$ 42,73 Variação: -0,05%

Vale ON Preço: R$ 88,47 Variação: -0,83%

MBRF SA ON Preço: R$ 20,68 Variação: +2,17%

Vale ON Preço: R$ 88,47 Variação: -0,83%

Itausa PN Preço: R$ 14,27 Variação: -2,59%

JBS ON Preço: R$ 85,71 Variação: +0,68%

Global 40 Cotação: 729,091 centavos de dólar Variação: +4,03%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão Compra: R$ 5,1335 Venda: R$ 5,1340 Variação: -0,1%

- Dólar Paralelo Compra: R$ 5,32 Venda: R$ 5,42 Variação: +0,09%

- Dólar Ptax Compra: R$ 5,1489 Venda: R$ 5,1495 Variação: +0,22%

- Dólar Turismo Compra: R$ 5,2900 Venda: R$ 5,3900 Variação: +0,09%

- Dólar Futuro (março) Cotação: R$ 5,1705 Variação: -0,12%

- Euro Compra: US$ 1,1816 (às 18h31) Venda: US$ 1,1816 (às 18h31) Variação: +0,15%

- Euro comercial Compra: R$ 6,0680 Venda: R$ 6,0690 Variação: +0,1%

- Euro turismo Compra: R$ 6,2800 Venda: R$ 6,3810 Variação: -0,96%

JUROS

CDB prefixado de 30 dias, 14,73% ao ano. - Capital de giro, N/A% ao ano. - Hot money, N/A% ao mês. - CDI, 14,90% ao ano. - Over a 14,90%

OURO

Ouro Cotação: US$ 5.247,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas) Variação: +1,03%

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mercado

fechamento
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Dólar fechou a semana custando quanto no Brasil? Veja os números do mercado financeiro

Veja o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

27.02.26 18h48

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Prefeitura realiza ação de fiscalização na Feira do Açaí após polêmica de vídeo no Ver-o-Peso

Batedores pedem regulamentação da venda na feira e afirmam que fiscalização é o primeiro passo para garantir mais qualidade ao açaí

27.02.26 8h41

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

EXPORTAÇÃO PARA CHINA

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

27.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

IBGE

Pará lidera economia do Norte e Belém é a capital mais independente financeiramente

Dados do IBGE revelam que a capital paraense é a menos dependente de repasses federais e interior registra os maiores PIBs por habitante da Amazônia

21.02.26 17h30

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

JOVENS CIENTISTAS

Estudantes podem receber bolsa de R$ 300 para pesca artesanal; veja como se inscrever

Estudantes do ensino médio podem se candidatar ao auxílio mensal. Programa federal investe R$ 2,5 milhões para incentivar a ciência no setor

18.02.26 19h49

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda