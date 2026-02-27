Dólar fechou a semana custando quanto no Brasil? Veja os números do mercado financeiro

Acompanhar indicadores do mercado financeiro deixou de ser uma prática restrita a investidores e especialistas. Dados como taxa básica de juros, inflação, cotação do dólar e desempenho da bolsa de valores influenciam diretamente o orçamento das famílias, o custo do crédito e o preço de produtos e serviços. Mesmo quem não investe sente os efeitos dessas variações no dia a dia.

Compreender esses números é essencial para planejar gastos, avaliar financiamentos e decidir onde aplicar recursos. A seguir, veja os principais dados dop fechamento do mercado financeiro no mês de fevereiro:

BOLSAS

Ibovespa: -1,16% Pontos: 188.786,98 Máxima estável: 191.005 pontos Mínima de -1,32% : 188.478 pontos Volume: R$ 35,53 bilhões Variação em 2026: 17,17% Variação no mês: 4,09%

Dow Jones: -1,05% Pontos: 48.977,92

Nasdaq: -0,92% Pontos: 22.668,21

Ibovespa Futuro: -1,25% Pontos: 191.785 Máxima (pontos): 194.255 Mínima (pontos): 191.670

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN Preço: R$ 46,78 Variação: -1,87%

Petrobras PN Preço: R$ 39,33 Variação: -0,71%

Bradesco PN Preço: R$ 21,15 Variação: +0,81%

Ambev ON Preço: R$ 16,27 Variação: -0,85%

Petrobras ON Preço: R$ 42,73 Variação: -0,05%

Vale ON Preço: R$ 88,47 Variação: -0,83%

MBRF SA ON Preço: R$ 20,68 Variação: +2,17%

Itausa PN Preço: R$ 14,27 Variação: -2,59%

JBS ON Preço: R$ 85,71 Variação: +0,68%

Global 40 Cotação: 729,091 centavos de dólar Variação: +4,03%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão Compra: R$ 5,1335 Venda: R$ 5,1340 Variação: -0,1%

- Dólar Paralelo Compra: R$ 5,32 Venda: R$ 5,42 Variação: +0,09%

- Dólar Ptax Compra: R$ 5,1489 Venda: R$ 5,1495 Variação: +0,22%

- Dólar Turismo Compra: R$ 5,2900 Venda: R$ 5,3900 Variação: +0,09%

- Dólar Futuro (março) Cotação: R$ 5,1705 Variação: -0,12%

- Euro Compra: US$ 1,1816 (às 18h31) Venda: US$ 1,1816 (às 18h31) Variação: +0,15%

- Euro comercial Compra: R$ 6,0680 Venda: R$ 6,0690 Variação: +0,1%

- Euro turismo Compra: R$ 6,2800 Venda: R$ 6,3810 Variação: -0,96%

JUROS

CDB prefixado de 30 dias, 14,73% ao ano. - Capital de giro, N/A% ao ano. - Hot money, N/A% ao mês. - CDI, 14,90% ao ano. - Over a 14,90%

OURO

Ouro Cotação: US$ 5.247,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas) Variação: +1,03%