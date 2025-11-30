Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre após colisão entre moto e carro na ponte sobre o Rio Itacaiunas, em Marabá

Vítima foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos após colisão frontal

O Liberal
fonte

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do atendimento (Divulgação/ Prefeitura de Marabá)

Um homem de 43 anos morreu após um acidente entre uma motocicleta e um Jeep na tarde deste domingo (30), na ponte sobre o Rio Itacaiunas, trecho da rodovia Transamazônica (BR-230), em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Marcelo de Oliveira Costa, servidor público da Prefeitura do município

VEJA MAIS

image Três assassinatos são registrados em menos de 4 horas em Marabá
A Delegacia de Homicídios de Marabá segue investigando os três casos para identificar os autores, esclarecer as motivações e reunir maiores detalhes sobre as circunstâncias de cada crime

image Menino de 8 anos morre após ser atropelado por caminhão em Marabá
O condutor do automóvel foi preso em flagrante. Uma câmera registrou o sinistro

image Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em Marabá
As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas

De acordo com testemunhas, Marcelo, que estava pilotando a moto, sofreu fratura exposta após a colisão frontal. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o atendimento no local. O motociclista ainda chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As primeiras informações apontam que o acidente ocorreu em um ponto que exige atenção redobrada dos motoristas. Embora a rodovia seja duplicada, uma das pontes sobre o Rio Itacaiunas está parcialmente interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Com isso, o tráfego foi desviado para a ponte paralela, que opera temporariamente com apenas uma faixa em cada sentido.

Testemunhas relataram que Marcelo seguia pela faixa da esquerda, que atualmente funciona como mão contrária devido ao desvio. A hipótese inicial é de que ele não tenha percebido a mudança de fluxo, resultando na colisão.

A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI), divulgou uma nota lamentando a morte do servidor, que era agente patrimonial e atuava no Departamento de Segurança Patrimonial (DMSP) desde abril de 2006. “A Prefeitura de Marabá, a SMSI e o DMSP se solidarizam com familiares, amigos e colegas de trabalho, neste momento de tristeza, desejando força e conforto a todos”, diz o comunicado.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem morre após colisão entre moto e carro na ponte sobre o Rio Itacaiunas, em Marabá

transamazônica

marabá

Acidente de trânsito

polícia

santa bárbara do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial civil que matou advogado a tiros se apresenta na Divisão de Crimes Funcionais em Belém

O caso ocorreu na madrugada de domingo (30/11), em frente a uma casa de festas localizada na avenida Rodolfo Chermont, próximo à rua da Marinha, no bairro da Marambaia

01.12.25 17h41

POLÍCIA

Mulher mata homem a facadas em região garimpeira de Itaituba

Segundo a Polícia Civil, a suspeita de cometer o crime foi apresentada na Delegacia de Moraes de Almeida na tarde desta segunda-feira (1º) e responderá por homicídio doloso

01.12.25 17h10

SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão na BR-316, em Ananindeua

Em nota, a Polícia Civil disse que o motorista do caminhão permaneceu no local, prestou socorro, em seguida foi ouvido na unidade policial e liberado

01.12.25 15h41

POLÍCIA

Polícia Civil investiga caso de homem morto a tiros em Itaituba

O autor dos disparos é procurado pelas autoridades.

01.12.25 14h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SÃO PAULO

Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

30.11.25 18h02

BRASIL

Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?

Tainara Souza Santos foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último sábado

01.12.25 11h55

FATALIDADE

Motociclista morre após colidir com poste em Ananindeua na manhã desta segunda

As primeiras informações de que a vítima trafegava pela travessa Sn 17, no bairro do Coqueiro, quando colidiu contra um poste

01.12.25 9h33

FATALIDADE

OAB-PA vai acompanhar investigação da morte de advogado assassinado em Belém

Entidade decidiu se habilitar no inquérito para monitorar apurações sobre o assassinato, cujo principal suspeito é um investigador da Polícia Civil

01.12.25 14h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda