Homem morre após colisão entre moto e carro na ponte sobre o Rio Itacaiunas, em Marabá

Um homem de 43 anos morreu após um acidente entre uma motocicleta e um Jeep na tarde deste domingo (30), na ponte sobre o Rio Itacaiunas, trecho da rodovia Transamazônica (BR-230), em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Marcelo de Oliveira Costa, servidor público da Prefeitura do município.

De acordo com testemunhas, Marcelo, que estava pilotando a moto, sofreu fratura exposta após a colisão frontal. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o atendimento no local. O motociclista ainda chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As primeiras informações apontam que o acidente ocorreu em um ponto que exige atenção redobrada dos motoristas. Embora a rodovia seja duplicada, uma das pontes sobre o Rio Itacaiunas está parcialmente interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Com isso, o tráfego foi desviado para a ponte paralela, que opera temporariamente com apenas uma faixa em cada sentido.

Testemunhas relataram que Marcelo seguia pela faixa da esquerda, que atualmente funciona como mão contrária devido ao desvio. A hipótese inicial é de que ele não tenha percebido a mudança de fluxo, resultando na colisão.

A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI), divulgou uma nota lamentando a morte do servidor, que era agente patrimonial e atuava no Departamento de Segurança Patrimonial (DMSP) desde abril de 2006. “A Prefeitura de Marabá, a SMSI e o DMSP se solidarizam com familiares, amigos e colegas de trabalho, neste momento de tristeza, desejando força e conforto a todos”, diz o comunicado.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.