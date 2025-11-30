Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Enem 2025: Segup registra dia de prova sem incidentes durante primeira fase do exame na Grande Belém

Escoltas começaram às 10h e seguiram até a conclusão da prova, às 19h

O Liberal

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicada neste domingo (30) nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba sem registro de ocorrências policiais. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a “Operação Enem 2025” mobilizou aproximadamente 1,4 mil agentes para atuar nos 202 locais de prova.

VEJA MAIS

image ‘A preocupação é natural’, diz pai de estudante que faz 1ª prova do Enem em Belém
Pais acompanham domingo de Enem com expectativa na capital paraense; aplicação das provas no Pará ocorre em datas diferenciadas por causa da COP 30.

image ‘Faço o Enem por hobby’, diz candidata que aguardou até o último horário para levar a prova em Belém
Aplicação do Enem 2025 ocorre em data diferenciada em Belém, Ananindeua e Marituba por causa da COP 30; candidata destaca tranquilidade da prova e facilidade do tema da redação.

image Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025
Para a professora de redação Jessica Maria, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas

O acompanhamento das forças de segurança iniciou às 8h no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e seguiu até as 19h, horário de encerramento do exame. Durante todo o monitoramento, não houve registro de incidentes.

A escolta dos malotes realizada pela Polícia Militar, em apoio aos Correios, começou às 10h e foi concluída ao meio-dia. Após o término da prova, às 19h, iniciou a escolta reversa, que encaminha o material para unidades centralizadoras antes do envio ao Estado de São Paulo, onde serão corrigidos.

O acompanhamento também foi reforçado por meio das câmeras de segurança da Região Metropolitana de Belém e pelos totens instalados em pontos estratégicos, com monitoramento realizado pelo CICC e pelo Centro Integrado de Operações (CIOp-190). A Equatorial informou que não houve interrupções no fornecimento de energia nos locais de aplicação.

As ações de segurança, envolvendo a escolta dos malotes, o monitoramento das câmeras, o controle do trânsito e o reforço do policiamento ostensivo, foram realizadas de forma integrada pelas equipes da Segup, com apoio dos Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública; Centro Integrado de Operações; polícias Civil, Militar e Científica; Departamento de Trânsito do Estado (Detran); Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais. A operação também contou com a participação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), dos Correios, do Exército, da Equatorial e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Enem 2025

primeira fase do enem 2025 na Grande Belém

grande belém

belém

ananindeua

marituba

polícia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial civil que matou advogado a tiros se apresenta na Divisão de Crimes Funcionais em Belém

O caso ocorreu na madrugada de domingo (30/11), em frente a uma casa de festas localizada na avenida Rodolfo Chermont, próximo à rua da Marinha, no bairro da Marambaia

01.12.25 17h41

POLÍCIA

Mulher mata homem a facadas em região garimpeira de Itaituba

Segundo a Polícia Civil, a suspeita de cometer o crime foi apresentada na Delegacia de Moraes de Almeida na tarde desta segunda-feira (1º) e responderá por homicídio doloso

01.12.25 17h10

SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão na BR-316, em Ananindeua

Em nota, a Polícia Civil disse que o motorista do caminhão permaneceu no local, prestou socorro, em seguida foi ouvido na unidade policial e liberado

01.12.25 15h41

POLÍCIA

Polícia Civil investiga caso de homem morto a tiros em Itaituba

O autor dos disparos é procurado pelas autoridades.

01.12.25 14h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SÃO PAULO

Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

30.11.25 18h02

BRASIL

Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?

Tainara Souza Santos foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último sábado

01.12.25 11h55

FATALIDADE

Motociclista morre após colidir com poste em Ananindeua na manhã desta segunda

As primeiras informações de que a vítima trafegava pela travessa Sn 17, no bairro do Coqueiro, quando colidiu contra um poste

01.12.25 9h33

FATALIDADE

OAB-PA vai acompanhar investigação da morte de advogado assassinado em Belém

Entidade decidiu se habilitar no inquérito para monitorar apurações sobre o assassinato, cujo principal suspeito é um investigador da Polícia Civil

01.12.25 14h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda