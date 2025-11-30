‘A preocupação é natural’, diz pai de estudante que faz 1ª prova do Enem em Belém

Neste domingo (30), milhares de candidatos participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em Belém, Ananindeua e Marituba. Nos três municípios, a aplicação ocorre em calendário especial devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30). As provas de linguagens, ciências humanas e redação começaram às 13h30, após a abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. O segundo dia de avaliação será no próximo sábado, 7 de dezembro, com testes de ciências da natureza e matemática.

Segundo o Painel do Enem, do Inep, o estado do Pará registrou mais de 289 mil inscrições confirmadas, entre elas mais de 34 mil candidatos autodeclarados pretos e 2 mil indígenas. Mais de 63 mil inscritos são concluintes do ensino médio da rede pública.

Expectativa em frente ao IFPA

Em frente ao Instituto Federal do Pará (IFPA), em Belém, pais e responsáveis aguardavam apreensivos a saída dos estudantes. Entre eles estava o administrador Emanuel de Almeida, 58 anos, ao lado da esposa Cynthia Coelho de Souza, 40 anos, moradores do bairro Batista Campos.

Eles aguardavam o filho, Hansel de Almeida, 17, que realiza seu primeiro Enem. Para Emanuel, o momento é de torcida e ansiedade.

“A preocupação dos pais é natural, né? A gente fica aqui na expectativa. A gente quer que ele tenha um bom desempenho”, disse.

O pai conta que o jovem decidiu participar da prova para se familiarizar com o processo e já tem um objetivo traçado: cursar Educação Física.

“Ele fez pra pegar logo experiência, pra pegar logo esse clima. Ele já até escolheu o que ele quer ser, que é cursar Educação Física. Ele tem na veia essa questão esportiva”, afirmou.

Emanuel destaca ainda a importância do apoio emocional durante a prova.

“A gente tem que passar pra ele aquela tranquilidade, dar aquele apoio pra que ele faça uma prova tranquila. Nós estamos aqui apoiando e orando para que tudo dê certo”, completou.