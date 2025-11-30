‘Fiquei bastante nervosa, mas consegui meu objetivo’, diz candidata após 1º dia do Enem em Belém

Os inscritos confirmados em Belém, Ananindeua e Marituba participam neste domingo (30) do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado em data diferenciada devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30). Nesta etapa, são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.

Segundo o Painel do Enem, o Pará registrou mais de 289 mil inscrições confirmadas, das quais mais de 34 mil de participantes autodeclarados pretos e cerca de 2 mil de indígenas. Mais de 63 mil inscritos são concluintes do ensino médio público. Os portões abriram às 12h e fecharam às 13h, com início das provas às 13h30.

(Foto: Thiago Gomes)

Moradora do bairro do Marco, Hayllene Santos, de 27 anos, deixou o local de prova por volta das 16h15 e contou que esta foi sua terceira participação no Enem. A candidata avaliou o exame como desafiador.

“Eu achei a prova hoje difícil e ao mesmo tempo fácil. Fiquei bastante nervosa, mas consegui meu objetivo”, afirmou.

Sobre a redação, Hayllene disse que já esperava o tema, que abordou os trabalhadores rurais.

“O tema da redação não me surpreendeu. Eu já tava esperando. Foi sobre os trabalhadores rurais. Eu acho que eu consegui desenvolver. A gente tá no nosso estado e aqui no Pará tem bastante trabalhador rural”, comentou. Ela também avaliou que as questões exigiram atenção redobrada.

“As questões foram bem difíceis. Eu achei que tinha muito texto que até me perdi muita das vezes”, disse.

Mesmo com a dificuldade, Hayllene destacou que buscou reforço antes da prova: “Teve o aulão que teve no estádio do Mangueirão que me ajudou bastante.”

O Enem segue no próximo domingo com as provas de ciências da natureza e matemática, encerrando a edição especial para os três municípios paraenses.