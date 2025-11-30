‘Faço o Enem por hobby’, diz candidata que aguardou até o último horário para levar a prova em Belém

Os mais de 289 mil inscritos confirmados no Pará participam, neste domingo (30), do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. A aplicação excepcional ocorre em data diferenciada devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), que será sediada na capital paraense.

Entre os participantes esteve Emilly Cruz, 20 anos, moradora do bairro do Marco, em Belém. A estudante, que já cursa faculdade, decidiu fazer novamente o exame e, como costuma fazer todos os anos, permaneceu no local até as 18h para só então poder sair levando o caderno de questões, liberado às 18h30.

(Foto: Thiago Gomes)

“Eu faço o Enem por hobby, porque eu já faço faculdade”, afirmou. Para Emilly, a edição deste ano manteve o nível de anos anteriores.

“Eu achei a prova de certa forma tranquila, nada muito diferente dos outros anos. Eu já tinha feito anteriormente.”

Sobre a redação, ela também avaliou como acessível.

“Eu não achei a dificuldade da prova tão diferente da dos outros anos. O tema da redação eu achei bem tranquilo também, inclusive mais fácil do que no ano passado, na minha opinião.”

A candidata contou que aguarda até o último horário para poder levar a prova para casa.

“Eu peguei a prova porque gosto de acompanhar quantas eu acertei, avaliar o conhecimento, como estou me saindo, então eu sempre espero até o último horário pra poder levar a prova”, explicou.

Neste primeiro dia, foram aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O segundo dia está marcado para 7 de dezembro, quando os participantes enfrentarão as questões de ciências da natureza e matemática.

De acordo com dados do Painel do Enem, do Inep e vinculados ao Ministério da Educação (MEC), o estado registrou mais de 289 mil inscrições confirmadas. Entre os candidatos, mais de 34 mil se autodeclaram pretos, 2 mil são indígenas e mais de 63 mil são concluintes do ensino médio público. Os portões dos locais de prova abriram ao meio-dia e fecharam pontualmente às 13h. A aplicação começou às 13h30.