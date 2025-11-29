Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Menino de 8 anos morre após ser atropelado por caminhão em Marabá

O condutor do automóvel foi preso em flagrante. Uma câmera registrou o sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o corpo do menino coberto por um lençol branco e o caminhão que o atropelou mais à frente. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Luís Miguel Milhomem, de apenas 8 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta sexta-feira (28) na Quadra 20 da Folha 33, em Marabá, no sudeste do Pará. O condutor do automóvel, identificado como Carlito Pereira dos Santos, foi preso em flagrante.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Pelas imagens é possível ver quatro crianças andando juntas. Elas passam por um amontoado de areia na calçada, forçando Luís a passar rapidamente para a rua. Nesse momento, o caminhão o atinge e passa por cima do menino. A vítima morreu no local.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar isolou a área do atropelamento para a realização da perícia pela Polícia Civil. A avó do garoto, Iraceli Milhomem, permaneceu ao lado do corpo do neto.

O caso foi registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição informou que o motorista do caminhão passou por um exame técnico, que constatou a visível embriaguez ao volante, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado. "O caso é investigado sob sigilo pela Seccional Urbana de Marabá, já que a vítima é uma criança de apenas 7 anos de idade", comunicou a Polícia Civil.

 

Polícia
.
