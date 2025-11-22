Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em Marabá

João Ricardo da Silva Costa, de 19 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (21/11), em Marabá, região sudeste do Pará. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Até agora, nenhuma pessoa foi detida por suspeita de envolvimento no caso.

Segundo o portal Correio de Carajás, o episódio aconteceu em plena luz do dia e em praça pública, por trás da Prefeitura Municipal, na Folha 31. João vestia uma camisa com os dizeres: “Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para a partida de alguém”.

A PM informou que, após realizar varredura no perímetro, encontrou a moto em que a vítima estava momentos antes de ser morta. Pela documentação do veículo, os policiais chegaram ao avô da vítima, Valdivino Mota Pereira da Costa. Ainda conforme o Correio de Carajás, ele informou aos policiais que seu neto estava havia aproximadamente cinco dias em Marabá, vindo de Canaã dos Carajás, e que já vinha praticando furtos e roubos na cidade.

Ao que tudo indica, João foi atingido com seis tiros, sendo cinco no tronco e um na cabeça. Os agentes de segurança pública visualizaram quatro estojos de munição deflagrada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que "o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Marabá e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".