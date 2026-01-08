Colisão entre motocicleta e carreta termina com morte no sudoeste do Pará

Edson Santos dos Santos morreu em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta registrado na noite de quarta-feira (7/1) no quilômetro 52 da BR-230, entre os municípios de Brasil Novo e Medicilândia, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia a moto. Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são um mistério.

Conforme o portal A Voz do Xingu, a PM foi acionada por moradores, que relataram a colisão entre o veículo em que a vítima estava e o automóvel de carga, que transportava gado bovino e também uma moto. Quando os agentes chegaram ao local, constataram a morte de Edson.

Os militares isolaram a área e comunicaram as polícias Científica e Civil sobre o ocorrido. O corpo da vítima foi removido do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e foi informada que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia de Brasil Novo. "O condutor da motocicleta morreu no local e o motorista do caminhão foi identificado, qualificado e ouvido pela equipe policial. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso", comunicou.