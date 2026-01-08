Capa Jornal Amazônia
Operação prende homem que continha material pornográfico infantojuvenil no computador em Belém

A prisão ocorreu durante a operação "Stella Secunda", que teve o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão e combater condutas que tentam diretamente contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis conduzindo o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (8/1) no bairro do Barreiro, em Belém, suspeito de praticar os crimes de armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infantojuvenil em dispositivos eletrônicos.  A prisão ocorreu durante a operação "Stella Secunda", que teve o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão e combater condutas que tentam diretamente contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A delegada Luciana Tunes, responsável pela investigação, disse que, durante o cumprimento das ordens judiciais contra três homens, os agentes constataram um computador utilizado por um deles e que continha “vasto conteúdo de pornografia de crianças e adolescentes”.

Um HD, um notebook e um celular foram periciados pela equipe da PCEPA, constatando a presença e envio de vídeos. “Nós primeiro identificamos os equipamentos eletrônicos utilizados pelo investigado. Posteriormente retiramos e colocamos o HD do computador identificado em um bloqueador de escrita e utilizamos uma ferramenta da Polícia Federal que faz uma varredura em todos os arquivos que estão armazenados ali, procurando por conteúdo de pedofilia, que é o foco da investigação, e fazendo inclusive a comparação com a base de arquivos já conhecidos. Depois dessa varredura, nós conseguimos comprovar que naquele dispositivo havia uma série de vídeos de pedofilia, tanto armazenados quanto compartilhados na Internet. Todos os equipamentos que passaram por perícia irão compor o laudo de local de informática, o qual servirá para subsidiar essa prisão”, contou o perito criminal Natanael Neto.

De acordo com as autoridades, o suspeito detido exerce a função de programador e utiliza redes ponto-a-ponto (P2P) para armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil. “Neste tipo de rede, os arquivos ficam armazenados nos próprios computadores dos usuários, não sendo necessário que exista um servidor central. Sendo assim, os participantes da rede, quando conectados, automaticamente compartilham os arquivos entre si, sem nenhum tipo de interferência externa, o que favorece a atuação de indivíduos que se aproveitam da aparente falta de monitoramento para baixar e difundir material de exploração sexual infantil”, continuou a delegada. 

O preso vai responder criminalmente por armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, respectivamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele foi conduzido para a Deaca Santa Casa, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e será colocado à disposição do Poder Judiciário. 

