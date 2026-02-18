Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã, China e Rússia iniciam exercício naval conjunto amanhã em meio a tensão com EUA

O objetivo central é "promover a segurança marítima e interações navais sustentáveis" na região.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente russo, Vladimir Putin (E), e o presidente da China, Xi Jinping (ALEXEI DRUZHININ / AFP)

Irã, China e Rússia iniciam nesta quinta-feira, 18, exercício naval conjunto no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico, em meio à escalada de tensões entre Teerã e Washington. A manobra, batizada de "Cinturão de Segurança Marítima 2026", reunirá unidades das marinhas iraniana, russa e chinesa, além da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), grupo paramilitar do país persa.

Segundo a agência estatal IRNA, o exercício será sediado pela Primeira Região Naval do Irã, em Bandar Abbas. Um porta-helicópteros da Rússia já atracou na base iraniana para participar das operações. O contra-almirante Hassan Maqsoudlou, porta-voz da manobra, afirmou que o objetivo central é "promover a segurança marítima e interações navais sustentáveis" na região.

De acordo com ele, a agenda inclui coordenação para proteção de navios comerciais e petroleiros, além de ações contra o terrorismo marítimo. O comandante da flotilha russa, capitão de primeira classe Alexey Sergeev, disse que o nível atual de cooperação demonstra a capacidade dos dois países de "gerenciar e resolver desafios marítimos e costeiros".

Em Moscou, o assessor presidencial Nikolai Patrushev informou que embarcações dos três países também foram enviadas ao Estreito de Ormuz para o exercício, realizado pela primeira vez em 2018 e já incorporado ao calendário regular de treinamentos conjuntos, acrescentou a agência ISNA.

A iniciativa ocorre enquanto os Estados Unidos reforçam sua presença militar próxima ao Irã. O presidente Donald Trump afirmou que o deslocamento busca pressionar Teerã a negociar, advertindo que, sem acordo, poderá haver um ataque "muito pior" que o realizado contra instalações nucleares iranianas em junho de 2025.

Teerã rejeita "ameaças e coerção" e sustenta que a diplomacia só pode avançar com "respeito mútuo". A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que "chantagem não ajuda no sucesso das negociações". Ontem, EUA e Irã discutiram em Genebra um marco estruturado para dar sequência ao diálogo nuclear.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ/CHINA/RÚSSIA/PARCERIA/EXERCÍCIO NAVAL/TENSÃO/EUA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Japão: Takaichi nega concentração de poder e promete acelerar aprovação de propostas pendentes

18.02.26 11h03

Macron agradece à Índia por 'se juntar a movimento' para restringir mídias sociais

18.02.26 10h38

MUNDI

Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço

As negociações na Suíça foram a terceira rodada de conversas diretas organizadas pelos EUA

18.02.26 10h03

Starmer e Trump concordam que Irã 'jamais' deverá ser capaz de desenvolver arma nuclear

18.02.26 9h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda