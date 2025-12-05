Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

Estadão Conteúdo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que Moscou está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia a despeito de sanções impostas pelo governo americano. Em entrevista coletiva ao lado do premiê indiano Narendra Modi durante sua visita ao país nesta sexta-feira, Putin disse que Moscou é um fornecedor confiável de petróleo e gás.

O líder russo afirmou que diversos acordos foram assinados com o intuito de fortalecer a relação com a Índia. Modi, por sua vez, disse que discutiu vários temas com Putin e que os dois líderes concordaram com um programa de cooperação econômica para expandir o comércio até 2030.

A visita de Putin ocorre à luz de pressões dos Estados Unidos para que a Índia revise sua parceria de décadas com Moscou e pare de comprar petróleo russo. O governo americano também tem buscado apoio para seu acordo de paz na Ucrânia.

Em seu discurso de abertura antes das negociações da cúpula, Putin disse ter informado Modi sobre a guerra na Ucrânia e os esforços de paz liderados pelos EUA. Ele agradeceu a Modi pela atenção dada à guerra e pelos "esforços direcionados à resolução da situação", ao mesmo tempo em que elogiou os laços da Rússia com a Índia como históricos e profundos.

O líder russo afirmou que os dois países fizeram progressos significativos nos últimos anos, com o crescimento de suas economias levando à expansão da cooperação em tecnologia, aviação, espaço e inteligência artificial. "Temos uma relação de muita confiança no que diz respeito à cooperação técnico-militar. Pretendemos avançar em todas essas áreas", acrescentou Putin.

Modi enfatizou a necessidade de um "roteiro para a paz" e disse esperar que o mundo em breve esteja livre das tensões atuais.

* Com informações da Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/ÍNDIA/PUTIN
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

REFLEXÕES

Sexo, monogamia e regras para veneração a Maria: o papado de Leão XIV em 3 recentes polêmicas

Nos últimos meses do pontificado de Leão XIV, a Igreja Católica passou por mudanças significativas em temas delicados e controversos.

05.12.25 13h03

MUNDO

Governo Trump pretende ampliar proibição de viagens aos EUA para mais de 30 países

Em junho, Trump assinou um decreto que proibiu a entrada nos EUA de pessoas vindas de 12 países, em sua maioria da África e do Oriente Médio

05.12.25 9h47

Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

05.12.25 9h33

mundo

Maduro arrisca 'portunhol' e pede apoio de brasileiros em transmissão ao vivo

Nos últimos meses, os Estados Unidos têm atacado embarcações no Caribe e no Pacífico, que, segundo os militares americanos, seriam de traficantes de drogas

05.12.25 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda