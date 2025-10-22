Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Influenciador paraense se pronuncia após ter sido processado pela advogada de Patixa Teló

Na decisão judicial consta que o descumprimento do pedido poderia resultar em uma multa diária de R$ 500

Victoria Rodrigues
fonte

A advogada alegou que o influenciador Fernando Braga teria lhe acusado de “vender a imagem de Patixa”. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nos últimos dias, a advogada de Patixa Teló, Simone Batista, moveu um processo contra o influenciador digital paraense Fernando Braga, alegando uso não autorizado de imagem. A decisão judicial impôs que ele retirasse imediatamente todas as publicações que tivessem o nome ou a imagem de Patixa Teló, sendo que o descumprimento do pedido poderia resultar em uma multa diária de R$ 500.

Após expor o caso nas mídias sociais, a advogada relatou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que recebeu mensagens do influencer a chamando de “oportunista” e “fanfarrona” e a acusando de “vender a imagem de Patixa”. Em contrapartida, Simone disse que Fernando se faz de bom moço, mas não é. "Ele pensou que estava falando com uma pessoa do nível dele", disse a advogada.

Pronunciamento de Fernando Braga

Com a repercussão do caso, o influenciador digital Fernando Braga resolveu se pronunciar sobre o episódio pelo TikTok. Segundo ele, os termos “interesseira” e “fanfarrona” não foram ditos por ele e sim pela própria advogada quando eles teriam conversado pela primeira vez no direct do Instagram. Além disso, o influencer revelou ter muitos questionamentos sobre as publicidades de Patixa Teló.

“E sobre apagar as imagens da Patixa do meu Instagram, isso não é um problema, porque eu posso apagar das redes sociais, mas eu nunca vou apagar da minha memória, da memória da Patixa e da memória das pessoas. Eu mostrei pra Patixa que ela pode sim, viver de publicidade, ganhar dinheiro, viver bem. Se vocês realmente pensarem, é uma perseguição de uma pessoa que ajudou. Por que a Patixa tem o engajamento que tem e vive praticamente na miséria?”, questionou.

Em um outro story publicado anteriormente ao pronunciamento mais recente, o influencer digital disse que respeita muito a trajetória e o trabalho de Patixa e que os seus vídeos não tinham a mínima intenção de utilizar a imagem dela de modo indevido. E, de acordo com Fernando, há versões conflitantes sobre o caso, mas que ele está à disposição para resolver a situação da melhor forma possível.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

patixa teló

fernando braga

Influenciador

advogada

processo
Pará
