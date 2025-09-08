Patixa Teló agride e ameaça a própria irmã: ‘Eu vou te matar’; advogada se posiciona

A influenciadora digital Patixa Teló foi vista em mais um episódio polêmico nesta segunda-feira (8) após ser filmada em uma confusão que envolveu agressões verbais e físicas em uma van. Em um vídeo que circula pelas mídias sociais, a manauara aparece discutindo com alguns parentes, gritando com as pessoas presentes no veículo e dando tapas no rosto da sua própria irmã, que é sua cuidadora.

O motivo da briga teria sido por conta de sua ex-cuidadora, a também influenciadora Marcia Dantas, que já teve diversos atritos com Patixa no passado. Após a confusão dentro da van, a influenciadora também foi filmada em um aeroporto sendo contida por um homem que segurava ela enquanto dizia à Márcia: “Eu vou te matar, sua put*. Eu não gosto desse demônio. Vai morrer sua desgraçada, tu e o teu pai”.

VEJA MAIS

Para tentar se defender, Márcia Dantas também disse que já havia alimentado a amazonense diversas vezes e que ela não reconhecia esse período da vida com gratidão: “Put* que matou tua fome. Tu é muito é ingrata”, respondeu ela. Após esse episódio, muitas pessoas que estavam presentes no local ficaram assustadas com as palavras e os gritos dentro do aeroporto que fica localizado em Maceió (AL).

Apesar de algumas informações equivocadas terem sido veiculadas em alguns portais, o caso em nada teve a ver com a ida ou vinda de Patixa a Belém, nem apenas como parada para outro trajeto.

Horas depois da confusão, a advogada de Patixa e da família se posicionou, explicando o que ocorreu e pedindo empatia aos internautas, afinal Patixa possui Síndrome de Down e estava em "surto", em momento de fragilidade, conforme explicou a advogada.

Outras confusões

Apesar da gravidade das agressões verbais, esta não é a primeira vez que Patixa e Márcia se desentendem publicamente. As duas já haviam entrado em confusão durante uma edição do reality show “Rancho do Maia”, que reúne vários influenciadores digitais em uma fazenda de Carlinhos Maia, na cidade de São Miguel dos Milagres, no Alagoas.

Nessa época, a ex-cuidadora gravou alguns vídeos e publicou nas redes sociais afirmando que Patixa teria fugido de casa porque ela possuía “mania de perseguição” e que ela estaria em um local incerto. Além disso, Márcia também chegou a criticar as empresas de transporte fluvial e rodoviário que permitiram com que Patixa viajasse desacompanhada, porque ela deveria estar sempre com alguém de confiança por perto.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)