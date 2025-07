Patixa Teló se revolta com resultado do Festival de Parintins: 'Foi muito roubo!'

A famosa amazonense Patixa Teló não ficou nada feliz com o resultado do 58º Festival Folclórico de Parintins. Em um vídeo exclusivo para o OLiberal.com, ela soltou o verbo e criticou a vitória do Boi Garantido sobre o Boi Caprichoso, do qual é embaixadora e super fã.

Patixa é querida entre os manauaras, conhecida pela espontaneidade e pela personalidade marcante. Presença constante nas ruas de Manaus (AM) há décadas, ela sempre chamou atenção por onde passou. Com a popularização das redes sociais, sua fama ultrapassou os limites da capital e ganhou o Brasil.

No vídeo, ela diz sem rodeios que a vitória do boi rival foi “roubada” e que quem realmente merecia o título era o Caprichoso.

“Foi muito roubo, porque o meu Boi Caprichoso ia ganhar”, disparou, visivelmente indignada.

Garantido levou a melhor no festival

A edição de 2025 do Festival de Parintins aconteceu entre os dias 27 e 29 de junho. Foram três noites de disputa acirrada entre Caprichoso e Garantido, com músicas, danças, lendas amazônicas, alegorias gigantescas e muita cultura indígena e afro-brasileira no bumbódromo.

Na apuração final, feita na segunda-feira (30), o Boi Garantido venceu por uma diferença mínima: 1.259,1 pontos contra 1.258,6 do Caprichoso. O “Boi da Baixa”, como é carinhosamente chamado pelos fãs, teve melhor desempenho nas três noites e acabou levando o título.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)