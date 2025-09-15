Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Patixa Teló participa do 'Estrela da Casa' na TV Globo e conhece Cauã Reymond

Influenciadora paraense foi destaque na gravação do reality Estrela da Casa da TV Globo nesta segunda-feira (15/9)

Hannah Franco
fonte

Patixa Teló e Fernando Braga marcam presença em reality da Globo. (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Patixa Teló, conhecida como a "Rainha do Amazonas", esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15/9), para participar do programa "Estrela da Casa", reality musical da TV Globo. Patixa foi acompanhada do também influenciador Fernando Braga, conhecido nas redes como Fefa, que a assessora e acompanha profissionalmente.

Durante a visita aos estúdios, Patixa teve a oportunidade de conhecer os atores Cauã Reymond e Ricardo Teodoro, e fez questão de posar para fotos ao lado dos artistas globais. Com um look inspirado na personagem Odete Roitman, a influenciadora circulou pelos bastidores com muito carisma.

A influenciadora ficou nacionalmente conhecida após integrar o elenco do reality "Rancho do Maia", realizado pelo influenciador Carlinhos Maia. Nascida no Pará e criada no Amazonas, Patixa também faz sucesso nas redes sociais por seus inúmeros memes.

Em publicação nas redes sociais, Fernando Braga celebrou o momento especial ao lado de Patixa. “No início de tudo, eu não tinha noção das dificuldades e de quão cansativa era a rotina da Patixa. Mas, independente dos empecilhos, eu sempre tive certeza de que ela era capaz e possuía talento para alcançar voos tão altos quanto a sua força”, escreveu.

Ele ainda completou: “Hoje, me sinto extremamente feliz de ver e acompanhar você chegando nesse local de destaque que lhe é de direito. A Rainha do Amazonas e de Belém está na GLOBO!”.

.
