Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

Com o slogan “Na COP30, sustente a vida. Doe sangue”, a Fundação Hemopa deu início a uma campanha de doação voluntária que busca associar solidariedade à sustentabilidade ambiental, alinhando-se às ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada em Belém. A iniciativa, que seguirá até 2026, teve uma de suas primeiras grandes mobilizações nesta terça-feira (21), no campus do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Quem quiser contribuir pode ir até às 17h no campus da Almirante Barroso.

A campanha foi idealizada com o objetivo de mobilizar doadores e parceiros em um esforço contínuo para manter os estoques de sangue do Hemopa em níveis adequados, sobretudo em períodos críticos como o pós-Círio de Nazaré, quando a queda no número de doações é acentuada.

A ação no CCBS foi organizada pelos alunos da turma de Biomedicina 2025, como parte da disciplina Atividade Integrada em Saúde, que estimula atividades de impacto social. A professora Paula Fradio, do curso de Biomedicina, explica que a iniciativa surgiu de um movimento dos próprios estudantes, preocupados com o baixo número de doadores no período.

“Juntamente com o Hemopa, verificamos que nesse período estamos com um baixo quantitativo de doadores. Então a ideia dos alunos foi colaborar para manter os estoques, especialmente entre o Círio e a COP30. É um exemplo de ensino que ultrapassa os muros da universidade, trazendo um benefício direto à comunidade”, ressaltou a docente.

A professora também destacou o planejamento da turma, que realizou ações educativas ao longo do mês, como rodas de conversa e momentos de esclarecimento sobre a doação de sangue. A expectativa era alcançar até 100 doações no dia da campanha, que ocorre até as 17h.

Um dos organizadores da ação, o estudante André Oliveira, da turma de Biomedicina 2025, destacou a preocupação dos alunos com a baixa nos estoques de sangue durante eventos e festividades.

“Durante o Círio e com a proximidade da COP30, muitas pessoas viajam ou estão envolvidas em festas, e o banco de sangue precisa manter um estoque seguro. Fizemos uma pesquisa interna, momentos educativos e até tipagem sanguínea para atrair mais doadores”, explicou o estudante.

Além da ação prática, os alunos distribuíram brindes e incentivaram a participação dos colegas e da comunidade acadêmica, reforçando o caráter engajado da campanha.

A assistente social do Hemopa, Marcela Silva, acompanhou a ação e reforçou a importância da parceria com instituições de ensino na manutenção do estoque de sangue do estado.

“Campanhas como essa são estratégicas. A gente consegue mobilizar universitários, servidores e também pessoas que vêm ao campus para consultas e serviços. Isso ajuda a manter nosso estoque estável, atendendo mais de 200 unidades de saúde em todo o Pará”, afirmou.

Marcela também explicou que, embora o estoque atual esteja dentro do esperado, a manutenção diária é fundamental, já que a necessidade de sangue é contínua e imprevisível. Segundo ela, até 2026, diversas ações estão sendo planejadas, com coleta itinerante, inclusive aos domingos, em pontos fixos e em parceria com outras instituições. “Nosso trabalho é antecipado para garantir que o sangue esteja disponível quando o paciente precisar”, completou.

Doação como parte da rotina

Entre os doadores, o estudante de Fisioterapia Mikael de Melo, calouro da UEPA, reforçou o papel da juventude na cultura da doação voluntária. Doador desde os 16 anos, ele reconhece a importância de ações como a promovida no CCBS para facilitar o acesso à doação.

“Muita gente quer ajudar, mas não sabe como. Doar sangue é simples, rápido e salva vidas. Eu já sou doador recorrente no Hemopa de Ananindeua, e fiquei feliz de poder participar aqui na universidade”, declarou.

A campanha “Na COP30, sustente a vida. Doe sangue” simboliza o compromisso social e ambiental do Pará no contexto da COP30. Ao conectar a saúde pública com os princípios da sustentabilidade e da solidariedade, o Hemopa reafirma que atitudes cotidianas, como doar sangue, também fazem parte da construção de um futuro mais justo, resiliente e humano.

A programação segue nos próximos meses, com novas mobilizações, parcerias e pontos de coleta para facilitar o acesso da população. A agenda completa pode ser acompanhada pelas redes sociais da Fundação Hemopa.