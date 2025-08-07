Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Curió-Utinga, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, contato com a natureza e prática de atividades ao ar livre. No local, é possível encontrar trilhas ecológicas, ciclovias, lagoas, áreas de piquenique, além de espaços para educação ambiental e observação da fauna e flora amazônicas.

Onde fica o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna?

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna está situado na Avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão trilhas na floresta, passeios de bicicleta, visita ao Lago Bolonha e Lago Água Preta, atividades de educação ambiental, além de eventos voltados à sustentabilidade e à preservação da Amazônia. É um espaço bastante visitado por famílias, jovens, turistas, estudantes e praticantes de esportes, principalmente aos finais de semana e feriados.

Dias e horários de funcionamento

O Parque funciona todos os dias da semana, incluindo feriados, das 6h às 17h. A entrada é gratuita. O horário da manhã costuma ser o mais procurado por visitantes em busca de atividades físicas e contato com a natureza.

Como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Parque Estadual do Utinga. Abaixo, listamos algumas das principais:

[321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)

[439] Pedreira - Nazaré

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[443] Pedreira - Lomas (Linha A)

[546] Sacramenta - Nazaré (Via P.A. Cabral)

[638] Pratinha - Pres. Vargas

[663] Bengui - Felipe Patroni

[664] Bengui - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

Paradas de ônibus perto de Parque Estadual do Utinga

João Paulo Com Pass. Cruzeiro, 2 min a pé

Sesan | Almirante Barroso, 11 min a pé

Júlio César (Aeronáutica), 12 min a pé

I Comar | Almirante Com Júlio César, 12 min a pé

Escola Cordeiro De Farias | Almirante Barroso, 13 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

