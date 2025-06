Estátua de túmulo 'aumenta fertilidade' de mulheres: conheça a lenda urbana de Victor Noir

Já pensou sentar, tocar ou até mesmo beijar a estátua de um túmulo com mais de 150 anos, que tem a lenda de ser poderosa para aumentar as chances de fertilidade feminina ou ainda ajudar a achar um marido viril? Algo que parece ser bizarro é uma realidade em cemitério na França, em uma lápide que tem um detalhe inusitado: um homem com “ereção”.

Quem foi Victor Noir?

Yvan Salmon ou Victor Noir, como era conhecido, foi um jornalista do segundo Império, que nasceu em 27 de julho de 1848, em Attigny, na região Vosges, e morreu em Paris, em 10 de janeiro de 1870, assassinado aos 21 anos, com um tiro no peito, por Pierre–Napoleão Bonaparte, primo do imperador Napoleão III. Seu assassinado foi motivado por ser oposição de Napoleão III

A morte de Victor Noir teve grande repercussão na época, provocando indignação pública contra o regime imperial de Napoleão III e ajudou a fomentar a insatisfação contra o governo, o que resultou na queda de Napoleão III após a derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870.

O detalhe "inusitado" no túmulo

Na escultura do túmulo de Victor Noir, podemos vê-lo da "mesma forma" em que ele estava quando faleceu: de boca meio aberta, braços caídos, o detalhe do tiro no peito, o chapéu caído na calçada e calças entreabertas.

Atualmente a estátua de Victor Noir é uma das mais visitadas no cemitério em que ele está enterrado. A ereção é o fator que mais chama a atenção (Reprodução)

Mas o que mais chama atenção é a proposital ereção que a representação de Victor possui, que é resultado de um priapismo pós-morten (condição médica que se caracteriza por uma ereção natural persistente).

Diz a lenda que esta seria a última ereção que ele ficou devendo à noiva. O volume "extra" nas calças virou símbolo de fertilidade para mulheres.

Lenda da fertilidade

Não se sabe ao certo quando e nem como começou a lenda que a estátua de Victor, mas muitas mulheres visitam o túmulo do jornalista e se sentam, beijam e levam flores na sepultura, que se encontra desgastada, principalmente, na área das partes íntimas. Como é explicado no vídeo a seguir:

Resultados para as mulheres casadas:

Nunca mais terá dificuldades em engravidar.

Amor eterno do parceiro.

Felicidades no casamento.

Estátua de Victor Noir é conhecida por "aumentar fertilidade feminina" e partes como a boca encontram-se desgastadas pela quantidade de contato (Reprodução)

Resultados para as mulheres solteiras:

Marido bom e honesto.

Um marido fiel e viril.

Hoje, o túmulo de Victor Noir é um dos mais visitados no Père-Lachaise, conhecido tanto pela sua importância histórica como por abrigar a sepultura de outros famosos como do escritor Oscar Wilde.

